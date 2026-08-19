螃蟹、摩托車和北極星（六）
這句話出現了很多次。葛瑞一度真的去交過幾個男朋友，同時卻也對班上一個女孩子產生了說不清的感覺。
她想起有一天，外婆對她說：「妳會遇到一個男孩。當他拉著妳的手，妳會有說不出的歡喜。」
後來，她有了外婆描述的感覺，只是那個人不是一個男孩。
她曾經認識一個人。那個人堅持要別人叫她另一個名字，任何名字都可以，就是不要出生時被給予的那個名字。
葛瑞當時不明白，後來卻漸漸懂了。一個名字，可以是一件穿起來非常難受、不合身的衣服。
她的父親曾經說：「不一樣的人會出事。你看看歷史上那些人。」
葛瑞想到了耶穌。
父親不是在討論，而是在警告。
葛瑞沒有反駁，也沒有同意，只是把那些話收了起來，變成一種背景。
那些話裡面有很多恐懼。
她試著照著別人的期待生活。可是越往前走，越覺得誠實和安全像是兩條不同的路。
多年以後，她在另一座城市認識了安娜。她們在一個語言班認識。安娜說話很慢，眼睛很亮，總是先聽完，再開口。葛瑞覺得，那是少見的。
那天晚上，她們在安娜的公寓裡，喝了點什麼，說了一些不重要的話。
在某個停頓裡，安娜靠過來，把手放在葛瑞的手上。溫的。葛瑞沒有移開。
安娜的嘴唇靠近她的臉，低聲說了幾個字。葛瑞沒有聽清楚，但她知道那是什麼意思。
她沒有後退，也沒有向前，只是讓那個時刻存在。那不是她以為的感覺。不是期待，也不是恐懼，像一種開啟。
然後安娜停下來，看著她，問：「妳還好嗎？」
「我不確定，」葛瑞說，「但我沒有想離開。」
安娜笑了，沒有再說什麼。（六）
她原本嘗試交往男友，卻逐漸明白自己真正產生強烈感受的對象是女性。這種體會讓她開始分辨，自己內心的真實與外界期待並不一致。 外婆給了她對愛情的想像，但父親則以恐懼和警告灌輸她「不一樣的人會出事」的觀念。這些話讓她長期壓抑自己，只能把不安藏起來。 因為安娜的靠近與觸碰，讓葛瑞第一次不是因期待或恐懼而停留，而是感受到一種開啟。她不確定自己是否準備好，但也沒有想離開。
精華 FAQ
她原本嘗試交往男友，卻逐漸明白自己真正產生強烈感受的對象是女性。這種體會讓她開始分辨，自己內心的真實與外界期待並不一致。
外婆給了她對愛情的想像，但父親則以恐懼和警告灌輸她「不一樣的人會出事」的觀念。這些話讓她長期壓抑自己，只能把不安藏起來。
因為安娜的靠近與觸碰，讓葛瑞第一次不是因期待或恐懼而停留，而是感受到一種開啟。她不確定自己是否準備好，但也沒有想離開。
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