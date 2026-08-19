我們一邊打牌，一邊說著往事。老何的頭頂開始冒汗，張潮也說屋子太熱了。

我們打兩副牌，名字叫「找朋友」。誰都不知道誰是誰的朋友，但我們這樣說時，就感到大家都是朋友。打牌的注意力被分散了。這引起卡米拉的不滿。她說打牌就打牌，沒見你們一邊打牌、一邊聊天的。她這樣說話時，男士們就謹慎，不再說話。

中間我們休息了一會，我站起身，踱到客廳裡，看見新掛了一幅橫幅上，寫著八個大字，懷素抱樸，修身格物。魏碑，遒勁剛硬，有瘦骨。可貴的是酣暢淋漓中又有分層，有黑墨、有白墨。我端詳了一會兒，心中若有所思。

這是卡米拉寫的，燕子站在我身後說。

是嗎？我驚訝地說，我還以為是某位老者寫的。

我不是老者嗎？卡米拉說，不知什麼時候出現在我身後。

你不老，我說。

老靈魂是看不見的，她說。

我們繼續打牌，這一場牌局是我們打牌以來最認真的一次。我們認真地出牌、算分，張潮也沒有搗亂。平常他喜歡偷張牌、耍個賴什麼的，老何就會與他吵架，拆穿他的詭計，然後大家哈哈大笑。今天他很守規矩。我看出他的厭倦，但他後來沒忍住。他終於將一張牌混到了已經出過的牌裡。

這局不算。卡米拉說，有一張牌不見了。

大家都抬頭望著她。

有一張紅桃三沒出現就不見了，卡米拉說。

張潮只好哈哈笑，說我忘了，還在我這裡。他彎下腰去找那張牌，臉都青了。

那天我們玩到半夜、在燕子家的火爐旁邊。透過窗子。還能看見院子裡的雪和掛在木柵欄旁邊的紅燈籠。那一刻我神色恍惚，以為自己還在小時候，還在老家的童年。（九）