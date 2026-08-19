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那些男人教我的事（全文完）

王婷婷
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和他見面總是很累，渾身兩百六十多根骨頭都要打起精神表演端莊、嫻靜、大方。但我總會出錯，會招來他審視的、居高臨下的眼神。

和魯青雲三分三合第四次在一起後，我決定洗心革面，做一個嫻靜的、穩重的、努力上進又溫柔體貼的女人。像我母親那樣，成為一個各方面都無可挑剔的典範，讓人誇讚和敬佩，讓人羨慕魯青雲。

我給小玉說，我或許會和魯青雲結婚。

第四次做魯青雲女朋友的日子裡，我們之間的短信總是那幾句：

「我挺好的。」

「你在幹麼呢？什麼時候回來？」

「那我就放心了，我很快回來。」

要不了幾次，我就固定了句子，甚至一模一樣的標點符號。

他回來也不見得有空見我。見我一次，不代表會有親暱的舉動。我只記得一次，無人時他突然把我抱起來再放回去，前後一共三秒左右。我頭暈目眩，好一會兒才緩過神來。我低著頭不敢看他，直到他也褪去了一點羞澀，收回了上翹的嘴角。

就那麼一次，他抱住我離地三秒鐘，帶著愉快的表情看了我一秒，我就心滿意足地確定了他的愛，安心地等待他再次出差回來，帶我出去吃飯。飯後帶著我去買衣服、鞋子、耳環、手鍊，每次買兩三樣，選比較貴的。也不讓我挑，他喜歡什麼買什麼，買了遞給我，表情是：我很好吧？

一開始，我很幸福地跟在他身後，不問要去哪裡、要多久，也不問要做什麼。在他面前，我放棄了主意和想法，不打算抗爭或者反駁。我被自己這樣純粹的交付感動了，我常想，我都這麼好了，他應該會滿意吧？我們應該可以一直走下去吧？（全文完）

精華 FAQ

  • 她決定洗心革面，努力成為嫻靜、穩重、上進又溫柔體貼的女人，並把自己塑造成像母親那樣近乎完美、能讓人羨慕與稱讚的伴侶。

  • 兩人聯繫內容固定而生硬，見面機會也少，魯青雲對她多半保持距離，只偶爾以居高臨下的眼神審視她，關係顯得冷淡而不對等。

  • 因為魯青雲一次短暫抱起她、帶著愉快表情看她，還會帶她吃飯、買貴重禮物，這些少量親暱與回饋讓她誤以為自己得到了愛。

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