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畢竟，簡妮只是拿工作簽證 的老師，簽證到期就得走，怎麼能夠影響到她呢？可是，嘉莉臉上依舊陰沉沉的，和簡妮說話，不時就透露出退休 的意思。倒讓簡妮有些詫異，為什麼嘉莉要跟她說這些？

簡妮不知道的是，嘉莉說要退休，也不是臨時起意，好些年了。「退休」不僅是她，也是賽琳娜嘴邊掛著的一個詞，彷彿是她的嘴替似的。可是，她們閨密倆年年透露，年年嘉莉都更加幹勁十足，讓人由不得在心裡就起了疑：這嘉莉到底是真的想要回家含飴弄孫呢，還是放煙霧彈，為了觀察老師們的反應，看是不是有蠢蠢欲動想要取代她的位子的人。

聽多了，大家再聽見「退休」就會笑起來！當然，學校的資深教師跟前，嘉莉是不會再說了，新老師跟前，她是不能不說。尤其簡妮，就好像是達摩克利斯之劍似的，總是讓自己心裡有一點顫巍巍的。

豈止簡妮，還有另外兩個老師，都是那種有個性難馴服的。嘉莉眉頭皺得緊緊的，又有些惱自己。當初這些都是自己覺得很不錯的老師，有教學經驗，又老成，不想竟然是給自己招來了不痛快，以及壓迫的感覺。

這在以前幾乎是從來沒有過的。從前雖然也有不聽話的老師，但最終都被自己馴野馬似地馴服了。這幾個呢，根本不是野馬，是孫悟空。可是自己卻連觀世音都不是了，更遑論如來佛。嘉莉覺得自己心底深處蠢蠢欲動著一個火苗。

4

這個小小的火苗由一件突發事件點燃了。

嘉莉突然接到父親車禍喪生的噩耗，人整個驚呆了，坐在房間裡石化了似的一動不能動，讓兒子既緊張又詫異──兩個兒子心中，嘉莉一直是那種非常堅強的女性，似乎這世上沒有什麼事情能夠打垮她。可是，看著一臉木然的嘉莉，兒子有些害怕：「媽、媽，你怎麼了？說句話呀！」伸出手在她眼前晃晃。

嘉莉兩隻深褐色的眼珠子晃動了一下，看著兒子，突然放聲大哭：「喬治，你阿公去世了呀！你沒有阿公了！」

兒子臉上放鬆下來，立刻又換上一副悲傷的表情，「媽媽，阿公去世了，我們都難過。可是，你自己也要保重啊！」

聽見兒子這樣說，嘉莉點點頭，旋即又使勁搖頭，「喬治，我要回台灣！立刻給我買機票！」

兒子看著嘉莉，「現在嗎？」嘉莉擦了一把眼淚，「當然是現在！立刻！」

兒子很快回來告訴嘉莉，飛機票買好了，第二天午夜直飛台灣。嘉莉聽見，心裡一塊石頭落了地，腦子又轉了起來，自己回台灣奔喪期間，學校要怎麼辦？顯然不能把學校交給艾什莉，那個蠢貨能幹什麼？一句英文都不會！

嘉莉覺得很不可思議，艾什莉在美國生活了好幾年了，卻只會幾句最簡單的「Thank you」、「Hello」、「Good job」，其他一句完整的英文都聽不懂，更不要提說了。

想到艾什莉，嘉莉臉上露出嫌惡又輕蔑的神情。可是，不能把學校託付給艾什莉，她還能找誰呢？

嘉莉立刻撥通了賽琳娜的電話：「賽琳娜，我父親去世了，我要立刻回台灣。我不在的這段時間，拜託你來幫忙照看、照看學校，我會跟梅蘭妮說。我還會拜託艾薇過來，一起幫忙。」

賽琳娜一迭聲答應了，又關切地問：「你不是說你父親一直身體都很健康的嗎？怎麼突然就……」頓住不往下說了。聽見賽琳娜問到父親，嘉莉哭起來，斷斷續續的，有一點語不成聲：「意外啦！今天早上，老人家騎腳踏車出去鍛鍊，被一輛卡車撞了。送到醫院的時候，醫生說已經過世往生了！嗚……嗚嗚……」

賽琳娜「喔」了一聲，一時間也不知道要怎麼安撫勸慰嘉莉，只沉默著。嘉莉嗚咽地哭了好一會兒，才又開口：「賽琳娜，我現在腦子好亂，你幫我想想，有什麼事情需要交代學校老師們的。」

賽琳娜沉吟了一下說：「嘉莉，你節哀順變！學校那裡，我會全力幫忙的！你放心！」

終於，嘉莉哭夠了似的，嘆息了一聲，開口了：「賽琳娜，我本來還想著過兩年退休，回台灣好好陪陪我爸爸，可是……」說著又哭起來，賽琳娜只好說：「嘉莉，這也是想不到的意外，你保重自己！對了，我沒有記錯的話，你父親有九十歲了吧？」

「是啊！他身體很好，什麼病都沒有，除了腿腳有一點不方便，才會騎腳踏車外出。可是，」嘉莉說不下去了，賽琳娜低低嘆口氣：「嘉莉啊，老人家已經往生了，你要保重自己！年紀也不小了呢！」嘉莉心裡掠過一抹不痛快，眉頭就擰緊了，電話那頭的賽琳娜當然沒看見。（三）