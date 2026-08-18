螃蟹、摩托車和北極星（五）
她站著，沒有被追、沒有想逃。整個空間變得穩定，然後樓梯開始消失。不是崩塌、不是破壞，只是一段一段地不見，像它們從來沒有存在過。最後，只剩下空間，然後連空間也沒有了。
她醒來，知道這個夢不會再回來了。
她二十六歲那年，在紐約，經常一個人搭地鐵。不是為了去哪裡，只是坐著，從一站到另一站，再換線，再回來。
她選擇人多但不會被注意的車廂，坐在角落，低著頭。
她在哭。一開始還會試著控制，用手背擦掉眼淚，把臉轉向窗戶；後來也不太在意了，只要沒有人直接走過來問，她就繼續坐著。哭就哭。
紐約很適合這樣。每個人都在自己的事情裡，匆忙、疲倦、分心。就算看見了，也會假裝沒看到。
這種距離，讓她可以待在那裡，一直哭，直到沒有眼淚，再換一條線坐回家。進門前把眼睛整理好，確保不再紅腫。
她不知道為什麼會變成這樣，只知道人生一直往下掉。人生是什麼？能不能不要？
她不知道自己是誰，卻覺得必須知道。她不想待在世上，卻覺得必須待下去。她覺得心裡有個答案，越是否認，就越清楚。
她覺得在世界上，誠實不可能被接受。
她想過找一個不需要愛情的人結婚。假如能像一場合作，把戲演完，也可以。
可是，謊言一開始，就要用更多謊言來維持，直到整個人生都變成一場表演。
有一次，她做了一個夢。夢裡她有一個孩子，孩子看著她，問：「妳不愛爸爸，為什麼要嫁給他？」
她醒來之後，很清楚地知道，自己不會那樣做。
葛瑞的母親常常在她耳邊念叨：「希望妳將來嫁一個比妳爸更好的人。」
比誰更好？在哪個意義上更好？（五）
她不是為了通勤或抵達目的地，而是藉由在地鐵裡來回移動、默默哭泣，暫時安放內心的崩落感，並在沒人過問的距離中消化情緒。 她明白一旦以謊言開始，就得靠更多謊言維持，最後人生會變成一場表演；因此她拒絕把婚姻當成合作或演戲，寧可面對真實的自己。 那句「嫁一個比妳爸更好的人」讓她意識到，外界對婚姻的期待多半模糊又含糊，真正重要的不是表面比較，而是自己是否真心願意。
精華 FAQ
她不是為了通勤或抵達目的地，而是藉由在地鐵裡來回移動、默默哭泣，暫時安放內心的崩落感，並在沒人過問的距離中消化情緒。
她明白一旦以謊言開始，就得靠更多謊言維持，最後人生會變成一場表演；因此她拒絕把婚姻當成合作或演戲，寧可面對真實的自己。
那句「嫁一個比妳爸更好的人」讓她意識到，外界對婚姻的期待多半模糊又含糊，真正重要的不是表面比較，而是自己是否真心願意。
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