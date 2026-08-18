螃蟹、摩托車和北極星（五）

她站著，沒有被追、沒有想逃。整個空間變得穩定，然後樓梯開始消失。不是崩塌、不是破壞，只是一段一段地不見，像它們從來沒有存在過。最後，只剩下空間，然後連空間也沒有了。

她醒來，知道這個夢不會再回來了。

她二十六歲那年，在紐約，經常一個人搭地鐵 。不是為了去哪裡，只是坐著，從一站到另一站，再換線，再回來。

她選擇人多但不會被注意的車廂，坐在角落，低著頭。

她在哭。一開始還會試著控制，用手背擦掉眼淚，把臉轉向窗戶；後來也不太在意了，只要沒有人直接走過來問，她就繼續坐著。哭就哭。

紐約很適合這樣。每個人都在自己的事情裡，匆忙、疲倦、分心。就算看見了，也會假裝沒看到。

這種距離，讓她可以待在那裡，一直哭，直到沒有眼淚，再換一條線坐回家。進門前把眼睛整理好，確保不再紅腫。

她不知道為什麼會變成這樣，只知道人生一直往下掉。人生是什麼？能不能不要？

她不知道自己是誰，卻覺得必須知道。她不想待在世上，卻覺得必須待下去。她覺得心裡有個答案，越是否認，就越清楚。

她覺得在世界上，誠實不可能被接受。

她想過找一個不需要愛情的人結婚。假如能像一場合作，把戲演完，也可以。

可是，謊言一開始，就要用更多謊言來維持，直到整個人生都變成一場表演。

有一次，她做了一個夢。夢裡她有一個孩子，孩子看著她，問：「妳不愛爸爸，為什麼要嫁給他？」

她醒來之後，很清楚地知道，自己不會那樣做。

葛瑞的母親常常在她耳邊念叨：「希望妳將來嫁一個比妳爸更好的人。」

比誰更好？在哪個意義上更好？（五）