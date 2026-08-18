我伸出手握住燕子的手，燕子也握住了我的手。

謝謝你的信任，我說。

也不完全是信任。燕子說，我們也懷疑過，甚至很氣憤。這些年我看著你時，還是有過不滿。有時我想人的感情真是不可靠。但隨著年齡的增長，我慢慢意識到，當年我們的選擇是對的。

我很高興有你們這樣的朋友。張潮說，只是如果你早告訴我，這個誤會就解除了。

我們這樣說話時，屋子裡的氣氛溫暖起來。燕子站起身，說紅薯烤好了，我們都從廚房來到廳裡，坐在火爐邊上，開始剝紅薯。紅薯皮烤得焦脆，很燙，我們把紅薯從一個手倒到另一隻手裡。我們一個挨著一個，坐得很緊，將紅薯的糖心塞到嘴裡，嘶嘶哈哈地喘著氣。

聖誕樹在沙發的背後閃著彩燈，聖誕星很明亮。我站起身，看到院子裡的大紅燈籠。就在我們吃飯和聊天的時候，窗外的大雪已經暴漲起來，足有一米多深。窗下那棵樹繡球，剛才還是一棵小樹，如今只露出一個頭，好像野草一樣，在風中飄零著。

有時候，我常有穿越時空的感覺。我說，看這大紅燈籠和聖誕樹，怎麼也拼不到一起，可是它們就在一起，還挺和諧的。

飯後我們開始打牌，這也是我們這一夥人的傳統節目。我們一邊打牌、一邊聊家常，也會回憶起剛來蒙特婁的故事。那時我們的孩子常在一處玩，也上同一所學校，那時我們住在聖勞倫河邊。如今他們都長大了，此時他們聚在另一個地方。燕子的兒子剛剛買了房子，他們就去那個市中心的公寓喝酒、聊天。

我們回憶起剛來時，去讓泰隆農貿市場買便宜青菜的故事，又回憶起在聖勞倫斯大街可以買到酸菜。（八）