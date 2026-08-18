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那些男人教我的事（一七）

王婷婷
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我就躲在床簾後面，像聽老式收音機播放廣播劇，側躺著看亦舒小說，幻想自己是那個睿智清醒、可以左右自己命運的女子。可現實是什麼？留在烏魯木齊？為什麼？回去？回哪兒？

五月底的一天傍晚，我獨自在操場邊坐著。夕陽沉了下去，天光冷冷地掛著，亮，卻不再溫暖。我覺得後背有些涼，不想回宿舍，堅持了一會兒，身上打起寒顫。那一刻，我的堅強碎了。我掏出魯青雲送給我的第一代諾基亞摺疊式手機，看了看這個很貴的禮物，心裡湧起感動和理解。我給他發了條短信：「你還好嗎？」

信息剛發出去，電話就響了。諾基亞的經典鈴聲在空蕩的操場邊響起，巨大空曠的場地充當了擴音器的效果，聲音大到我差點沒接穩手機。

如果魯青雲回我短信，我或許感覺舒服點。一來一回之間，我想慢慢告訴他，我不知道我要留在這裡，還是回重慶。我相信他會給我指引。

我按下接聽鍵，遲疑著「喂」了一聲。魯青雲溫柔地問我：「吃過晚飯了？課多嗎？」我一一回答，像在面對家長。我的家長從不問這些，他們總是說：「家裡都好，日子還是那樣，你照顧好自己。」

魯青雲問完，又恢復了老闆口氣說：「明天下午沒課的話，來公司一趟，兩點前到。好的，就這樣，明天見。」

我和魯青雲還沒見面，就豎起渾身的雷達，捕捉所有的信號，不敢暴露真實的想法和真正的自己。一開始，我喜歡他的成熟穩重，看起來什麼都懂，有種終於找到依靠的踏實。我也喜歡他眼睛裡閃過的喜歡和愛意。經歷過三次分手，我不憧憬見面了，也不想念他了，希望他忘記我的存在。（一七）

精華 FAQ

  • 她最困惑的是自己究竟要留在烏魯木齊，還是回到重慶。面對前路不明，她感到沒有依靠，也不知道該把未來放在哪裡。

  • 因為夕陽退去後天色轉冷，她獨自坐在操場邊，寒意讓她撐不住原本的堅強。那一刻她感到孤單與脆弱，情緒因此崩潰。

  • 他既像能給她安全感的依靠，也像保持距離的上位者。先以溫柔口吻關心她，再用老闆語氣約她到公司，讓她更不敢表露真實想法。

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那些男人教我的事（二）

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