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「嘉莉老師，您找我？」習慣性遲疑的聲口。嘉莉看著艾什莉那張臉，畫了妝，讓人看不出她本來的面目到底是怎樣的，她愈發煩躁，「我剛看了一下，你班上期中考試report card是怎麼一回事？」有些責問的語氣。

艾什莉臉上立刻露出來煩惱，「嘉莉老師，我也正想找你呢！」嘉莉蹙緊了眉，「找我做什麼？」艾什莉笑了一下，帶著求助似的目光，「嘉莉老師，我就是想請您幫一下忙嘛。」竟有些撒嬌的味道了。嘉莉眼底隱隱約約有了一絲笑意，臉上卻板著，「你當老師年頭也不短了，report card年年做，你怎麼還做不好？」艾什莉再笑了，有討好，也有無奈。

看著艾什莉的笑，嘉莉心裡升起一股厭惡的情緒。她最煩艾什莉愚蠢的自以為是，可是她又喜歡看見她那種怎麼教也教不會的樣子──多年老師做下來，嘉莉很有一點好為人師，不管誰，只要給她遇見了機會，就會奉上建議什麼的，似乎是生怕別人不知道她是名師。現在學校裡那些老師們，雖然不能說每一個都是合格的，大多數也都能獨當一面、根本不需要她幫。

只有艾什莉，不知道是不是真的腦子不夠用，反正她離不開嘉莉。凡事無論大小，總是先請教了嘉莉，得到嘉莉點頭認可才會做，而且還正襟危言地告誡其他老師：「我是什麼事都不會自己決定的，都要問過了嘉莉老師！」這讓艾什莉成了同事私下裡的笑話，讓嘉莉感到得意，卻又有些疑慮──艾什莉是想告訴人她是一個聽話的員工呢，還是學校裡嘉莉是掌管一切的校長？嘉莉沒時間多想。

「你跟我進來！」艾什莉走進嘉莉的辦公室，「關上門！」嘉莉努一下嘴，艾什莉忙把門關上，走到嘉莉電腦前，兩個人一同坐下。

每回叫艾什莉到自己辦公室，嘉莉都會叮囑她關上門。很多時候，學校裡並沒有其他人，但是嘉莉堅持要這樣，也不知道是什麼心理。或許，嘉莉心裡隱約是清楚的，她就是要給其他同事看到，在這間不大的學校，是她嘉莉說了算的，其他任何人都不能指手畫腳。學校只能由她控制，艾什莉不過是她向其他老師「宣示主權」的道具罷了。

嘉莉看著電腦，一邊展示給艾什莉看，一邊把應該艾什莉自己完成的report card飛快做好了，然後目光轉到艾什莉臉上，「你能不能用心一點？這些簡單的小事應該是你自己做的！」

艾什莉笑了，眼睛彎成兩個月牙兒。這也是艾什莉頂自負的──彎彎的笑眼頗有味道，為她平淡無奇的臉，憑添了一絲誘人的嫵媚，當然，是對男人而言。同性跟前，好像還從來沒得到過欣賞誇讚，嘉莉這裡更不要想。嘉莉極少肯定別人，哪怕別人事做得再好，至多也點一下頭，表示她知道了，更多的，什麼都沒有了。

「嘉莉老師，我不是不用心，只是呢，」頓了一下，看著嘉莉的眼睛浮起些心虛，以及一抹淡淡的諂媚，「電腦我就是弄不好！你不是不知道，我學了很多次呀！」嘉莉笑了，又無奈、又滿意，「可是你不能每次都讓人幫你！」

艾什莉依舊笑著，「哎呀，嘉莉老師，那些什麼握得（word）、艾克絲兒（excel），簡直煩死人了！」擺擺手，不勝其煩的苦惱。

嘉莉不同意地搖搖頭，「做老師的，很多事都要學，不然怎麼教小朋友呢？」艾什莉看著嘉莉，「這不是有你嗎？」嘉莉愣了一下，立刻也笑了，揮了一下手，眼睛往外看了一下，艾什莉立刻起身往外走。出了門，變魔術似的，她臉上的笑馬上變了一個厭惡不耐的神情出來。

3

嘉莉對掌控一個團隊非常有經驗──在台灣受訓的時候，隊輔和講師都對她的表現很讚賞，認為她具備領導天賦以及處理突發事件的能力，在一眾學生當中，很用心培養了她。在一個大家庭長大，嘉莉從小就懂得察言觀色，不僅要討父母的歡喜，還要讓上頭幾個哥哥、姊姊不對她因嫉生恨。十幾二十年下來，還真鍛鍊出來長袖善舞的本領了。嘉莉很清楚，一個團隊裡的人，最重要的就是對領導忠心。至少在她的職涯之中，因為忠心，她得到了琳達的信任，也得到她想要的也是應得的回報。

做為團隊領導，嘉莉很清楚怎麼讓自己的位置堅如磐石。她經常不經意似的，在學校的同事間說三話四，又消防員似地滅火安撫，彷彿除了她，就無法平衡老師們的工作似的。只是，嘉莉沒想到的是，簡妮對她的做法似乎天生免疫，讓她很是感覺不舒服。

想到簡妮，嘉莉只覺得心煩，可是又無奈──簡妮是學校特聘來的，是教育學的研究生，對教育很有自己的想法，能力又強，提了很多建議，都很不錯。嘉莉不太清楚，琳達是怎麼看簡妮的，自從她三年前做了手術，基本上就退居二線了，學校主要事務轉到梅蘭妮手上了。

梅蘭妮對簡妮似乎很滿意，否則不會聘請她。可是嘉莉也清楚知道，簡妮其實沒辦法撼動她現在的地位。（二）