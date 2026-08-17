螃蟹、摩托車和北極星（四）

夢裡，她總是在一個巨大的鋼鐵倉庫裡奔跑。樓梯交錯、盤旋、延伸，有些貼著牆、有些懸在半空，沒有扶手，沒有邊界，看起來隨時會斷裂。

她不知道自己從哪裡開始，也不知道要跑去哪裡，只是一直往上。

她在被追，這一點很清楚，但她不知道追她的是誰──沒有腳步聲、沒有呼喊、沒有影子，只有一種確定的感覺：如果停下來，就會被追上。

一開始，那是純粹的恐懼。後來，她開始注意到另一種東西：興奮。她在跑的同時，也在期待被追上。這讓她醒來之後感到不安──她不理解，為什麼自己會同時想逃，又想被抓到。

有幾次，她在夢中幾乎停下來，但最後還是繼續跑。直到有一次，她沒有繼續逃，突然停下，轉過身。

那個「東西」就在她面前，距離很近，像是一直都在，只是她之前沒有面對。那是一個人，看起來和她一樣，身形、臉、比例都一樣，唯一不同的是頭髮比較短。

她沒有後退，對方也沒有攻擊。兩人站在那裡，沒有說話。然後，她們靠近，擁抱，接著親吻。

那不是浪漫的場景，也不是對抗的結束，像是一種合併。

在那個接觸發生之後，夢的結構開始改變。樓梯還在、空間還在，但「追逐」消失了。

那個人也消失了，只剩下自己。

醒來之後，她記得很清楚，那種感覺不同於之前任何一次──沒有恐懼，也沒有興奮，只有一種安靜。

之後，這個夢還出現過幾次，但內容開始簡化。她不再被追，也不再跑。

三十多年後的某一天，這個夢再次出現。場景依然相同，鋼鐵、樓梯、高度，但這一次，沒有任何動作。（四）