那天我們剛下了課，在康考迪亞那一站上了地鐵 ，準備回家。老師說那天晚上將有一場大暴雪，提前下課讓我們回家。我們兩個正在討論一個編程問題，突然看見你在地鐵那一側，站在一個金髮帥哥身邊。我們感到有些奇怪，我們看見你一直熱烈地向他說著什麼。當然，現在看，你是急切地說著什麼。當帥哥向前，你也緊隨其後，你的樣子看起來與他很親密。我們當時很詫異，難免想到你大概與他關係密切。我們還想多看幾眼的時候，你那邊的車來了，你們一起上了那輛車。這時候我們的地鐵也開走了，我們甚至隔著車窗望著你，但你毫無察覺。你正仰著臉向那個帥哥說著什麼，這讓我們對你有了一種懷疑，懷疑你與他人有染。

燕子說到這裡，我睜大了眼睛，我從沒想到會是這樣。我忍不住回過頭看張潮，他也睜大眼睛看著燕子。燕子有些尷尬地笑一笑。

那天我們商量了一路，我們忘記了第二天要交作業的事。老何想把這件事告訴張潮，但我堅決不讓。

為什麼？我叫起來，如果你告訴張潮，這個誤會早就解開了。

可是如果我告訴張潮，就可能破壞了你們的家庭。燕子說，我一直認為你不是一個壞人。如果你有婚外感情，也不能總是腳踏兩隻船。總有一天，你要踏在一個船上。

那你就太不夠意思了。張潮笑著對老何說，你都忍心讓我戴綠帽子。

這件事不是這樣理解的。老何說，任何事情都有它的發展軌跡，我們不應該試圖破壞自然法則，事情自然會向它應該發生的方向發展。而且我們只是懷疑，無論怎樣的懷疑，都不是事實。我們不能讓朋友處在一個尷尬的境地。（七）