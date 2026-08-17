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那些男人教我的事（一六）

王婷婷
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我們那一代女孩，不被鼓勵表露真實的情緒和性格，內向、婉轉、說別人愛聽的話、不刺人也不衝人才是「好性格」。我的「真實」不總是對的、不總是美好的，我刻意顯露的「真實」有時像碎玻璃，扎到別人，也割傷了自己。

比如，魯青雲說我很傻，陳鵬一糾纏我，我就去和他提分手。我不能聰明地解決掉這個問題嗎？我問他：「怎麼聰明地解決？」

他嘆口氣：「傻瓜，你自己想。」

我能怎麼辦？我很委屈，陳鵬那種人，誰能想到辦法解決？小玉那麼聰明的人，幫我想了很多辦法了，每次都被他策反。小玉都沒辦法，我能有什麼辦法？

我把魯青雲那晚教訓我不應該動不動提分手、不溝通就走人很不懂事的批評講給小玉聽，她又動搖了，像牆頭草那樣，她說魯青雲說的也沒錯。我被她說糊塗了，「難道我做錯了？他對我不好，我憑什麼不走？」

魯青雲的解釋起了作用，我也懷疑起自己的感覺，也許他是認真的。我也許會看錯，小玉不會。於是，我就想，還是原諒他吧，再給自己一次機會。我孤身一人在這裡，回不去重慶的話，留在烏魯木齊和魯青雲結婚也是好事。

我是真的喜歡過魯青雲的，起碼一開始。當我看到他目光閃現的光、當他蠻橫地讓我準時下班回學校，他聲音裡微微的顫抖令我顫抖，他遲疑的背影讓我心跳。我一遍遍回想他故作威嚴的臉和看我時的眼神。

我真的喜歡過魯青雲。如果他真的喜歡我，他會過來找我，又不是找不到我。

我糊裡糊塗去上課、考試，聽同學們討論去哪兒找工作、要不要留在烏魯木齊、回不回家鄉。（一六）

精華 FAQ

  • 因為她從小被教導要內向、婉轉、說人愛聽的話，但她刻意表露情緒時，可能像碎玻璃一樣刺到別人，也反過來割傷自己。

  • 魯青雲認為她不該動不動就提分手、也不溝通就離開，覺得這樣很不懂事，並要求她用更聰明的方式處理感情問題。

  • 她雖然仍懷疑魯青雲是否真心，但在對方與小玉的影響下，開始考慮原諒他，甚至想在烏魯木齊留下來結婚與生活。

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