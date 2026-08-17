圖／123RF

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嘉莉最近很煩，又想不出一個原因，好像更年期綜合症犯了似的。可是她早過了更年期，再一年，就進入七旬老人的行列。想到年紀，嘉莉會有一點危機感──她每天都工作熱情高漲，哪怕偶爾中耳的老毛病犯了，暈得天旋地轉，嘔吐不止，都還牽掛著學校的事，覺得學校離開了她簡直不能運轉了，讓人心焦不已。

好朋友賽琳娜勸她：「嘉莉呀，你都這把年紀了，幹麼還那麼拚命？」

嘉莉笑一下，有些不屑，又有些不耐煩，「我是操勞命，兩天不工作就會生病，你說這可怎麼好？」嘉莉不想和賽琳娜囉嗦，是啊，說什麼呢？就好像和學校的艾什莉老師，根本無法說正事，能夠說的多是上不得檯面的，卻沒完沒了說不完。否則，艾什莉怎麼會成了她的心腹了呢？

想到艾什莉，嘉莉愈發不耐煩起來，「這個蠢貨！」心裡暗暗恨了一聲，不自主地就往隔壁教室看過去，只看見一道關著的門──上課的時候，那道門一定要關上的，不然，將近二十個孩子那麼吵的念書聲，大合唱似的，吵得自己沒辦法上課。艾什莉好像只知道用念書的方式教孩子，其他什麼都不會！嘉莉皺緊了眉，門那邊孩子的念書聲突然變得無比令人反感。

嘉莉不想去制止或干涉艾什莉，所有人都知道，艾什莉是她親手調教出來的「高徒」。自己對她的教學方式不認同，豈不是自己打臉。這樣一想，臉上一凜，忙看看前邊那一面牆似的鏡子，並沒有簡妮的影子，鬆了一口氣，臉上漸漸也鎮定下來。

艾什莉教室裡的念書聲依舊一波一波，漲潮的海浪似的，連在一起的幾間教室，每個角落都被她教室裡孩子們的念書聲填滿了，嘉莉臉上現出來不滿。

其實，嘉莉對自己的教育生涯很滿意，也很得意，跟人說起來，總是一種不經意的聲口：「也沒什麼不得了啦，不過是在美國教了二十幾年書，多少有一點經驗罷了。」說著就張了嘴「哈哈哈」笑起來，讓人跟著她一起笑。

嘉莉的笑很有特點，大張了嘴巴，高聲的「哈哈哈」，卻又有一點乾巴巴的，不知道是她的習慣，還是為了營造一種快樂的情緒。人多的時候，嘉莉的笑容確實很能夠調動起情緒，營造出來熱烈的氛圍。尤其每年一度的學校團建，或者在學校的各種聯歡會，嘉莉都是最佳的團建老師和主持人。

嘉莉能夠在每年的團建培訓時都做講師，一來因為她是元老，跟著創始人琳達一起努力打拚將近二十年，才有如今的學校，二來是早年在台灣念大學的時候，她接受過系統培訓，像什麼小隊帶領技巧、群體動力學、企劃書寫作、活動規劃以及如何主持破冰、帶動唱，如何在陌生團體中擔任領導角色等等。

這些培訓沒有白白浪費時間和精力，讓她擁有了一種能力──完全勝任做一個小規模團建的講師以及總隊長的工作。十多年了，每次學校老師們的團建都是她最高光的時刻，也是她最得意的時候──在她的帶動下，那麼熱烈的場面和快樂的笑臉，以及最後的效果，無論誰看見了，都會讚賞。兩個老闆自然也滿意，尤其是創始人琳達，每每提起嘉莉，都是讚賞的聲口。嘉莉自己呢，當然是得意的，臉上不露出來，心卻彷彿長了翅膀，要從胸膛飛到天上去。

假若琳達不欣賞嘉莉，當初也不會邀請她一起合作，更不會在學校擴張規模、開辦分校的時候，讓嘉莉做了分校的校長。雖然沒有正式公布，但學校老師們的管理事務交給了她，分量當然不輕。嘉莉也沒有辜負琳達，將自己分管的校區管理得井井有條，讓學校在學區頗有了一點聲名，每年招生都沒有招不到學生的擔心，反而苦惱waiting-list的名單越來越長了。

嘉莉看著電腦上的那份名單，心裡有一點複雜，既高興，又有一點感慨、糾結，以及一絲似有若無的不滿。不滿？嘉莉愣了一下，怎麼會不滿？兩道細心描畫又黑又直的眉毛湊了湊，臉上現出來一個老年人才有的呆板和遲鈍，好像陷入了辨不清楚方向的情境裡去了。

突然，嘉莉微微打了個激靈，抬眼看了一眼辦公室的窗子，門廊一個人都沒有，通往二樓教室的樓梯也沒有人。她放鬆下來，卻隱隱約約又感覺到一絲莫名其妙的惱火，對自己，還是別的什麼？她想不分明。

2

嘉莉站起身，扶了一下桌子──坐久了，她需要借一點力才能站起來。這情形出現有兩三年了，或許是有了年紀的緣故？嘉莉心裡很抗拒。

她走到門口，打開門，「艾什莉老師！」她揚聲叫了一聲。嘉莉很清瘦，嗓門卻大，中氣十足的，隔幾個教室都能聽見。「欸！」同樣的高聲回應著。「你過來一下！」不容置疑的聲口，站在自己的辦公室門口沒有要挪動的意思。

只幾秒鐘，艾什莉微胖的身影就隨著細碎的步子，小跑著出現了。一張雞蛋臉上表情模糊，兩隻紋過眼線的、不大的眼睛裡，閃爍著揣測的目光。（一）