布蘭卡輕輕吸了一口氣，「晚上，她睡得很安穩。沒有痛苦、沒有掙扎，她丈夫就在旁邊。」

說到這裡，布蘭卡的聲音有些哽咽：「五十年，最後一刻，她不是一個人。」

我望著水面，忽然想起第一次見到瑪麗亞的時候，她告訴我：「醫生規定，五分鐘熱水、二十分鐘游泳，每天堅持。」那時候，我覺得她只是一個認真遵守醫囑的老太太。後來漸漸知道，她認真對待的，不只是醫生的規定，她是在認真對待自己的每一天。

布蘭卡從包裡拿出手機，打開了一張照片：是那天晚上，我們三個人在泳池邊拍的照片。照片裡的瑪麗亞笑得很開心，她站在中間，一隻手挽著布蘭卡、一隻手挽著我。

背景是泳池柔和的燈光。一切看起來都那麼普通，普通到沒有人會想到，那會成為最後一張合影。

布蘭卡看著照片，輕輕笑了一下，「她很喜歡這張。她說，等拉斯維加斯回來，要再拍一張。」

我看著照片裡的瑪麗亞，忽然覺得，她好像還坐在那裡，坐在熱水池裡，跟我們聊天：討論蛋糕、討論禮服、討論那場還沒有開始的旅行……

那天晚上，我沒有游泳，只是坐在熱水池裡很久。布蘭卡也沒有離開。我們兩個女人，坐在瑪麗亞曾經坐過的位置旁邊。水氣慢慢升起，像一層薄薄的霧。彷彿她只是暫時離開，下一分鐘就會推開門，笑著說：「你們怎麼都先到了？」

可是門一直沒有打開。臨走的時候，布蘭卡站起來，她看著那個空著的位置，輕聲說：「她一定很喜歡這裡。」

我點點頭。是的，她喜歡這裡，因為這裡有熱水、有朋友，有一個小時屬於自己的時間。更重要的是，這裡有人記得她。（全文完）