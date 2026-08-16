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中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

大暴雪（六）

陸蔚青
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他登上台階，突然把我的錢包打開，拿走了現金，然後將錢包扔在一個骯髒的角落裡。

我快步衝向前，都沒有顧到那角落裡坐著一個無家可歸的流浪漢。我幾乎一腳就踩在流浪漢的頭上，他在睡覺。好在他在睡覺，我從他的胸口和髒兮兮的手邊，撿回了我的錢包。

他們盯著我看，半天不說話，我用胳膊碰碰燕子。

為什麼這樣看我？我說，好像不認識我似的。

燕子還沒有說話，卡米拉開口了。

那後來你又去找過他們嗎？卡米拉問我。

當然，我說。

第二天我就去了康大，去找名片上的人。我記得他叫喬。我緊握著那張名片，我找到了六樓十三號。我清晰地記得，接待我的是一個女人，長得挺清秀，有一雙大眼睛，戴一個黑邊眼鏡。她說喬今天沒來。我說那卡米拉呢？她說也沒來。她又問有什麼事，我說了昨天的偶遇。她說我會告訴他們，你回去等消息就好。

我走出來時，天正下著雪，把我的頭髮和衣服都淋濕了。我回到家開始發燒。身邊沒有人，我掙扎著吃了一片藥就睡了。我睡了兩天，等我病好後去上班，老闆娘說她已經把我辭退了。

接著就是暴風雪來臨。我沒有接到喬或者卡米拉的電話，我也再沒有去找他們。

燕子沉默了一會兒。

我沒想到這麼巧。她終於說，就是說，在那天晚上發生了一些事，所以你沒有見到卡米拉和喬。

是的，我說。餐桌上沉默了，氣氛很凝重。但我還是能感到潛伏在空中的某種不安，緩慢而堅定地瀰漫開來。燕子猶豫地抬起頭，她先看了老何一眼。我能看到他們眼神交錯的時候，好像交換了祕密情報，同時達成了共識。

這件事今天才說出來，真是令我非常抱歉。這時燕子又轉頭看著我說，這些年我們都對你抱有成見，或者說，在這一刻的前一刻，我們還對你有誤解。因為那天，就是你在地鐵站被偷錢包的那一天，我和老何也在地鐵裡，只不過我們在另一個方向的地鐵裡。（六）

精華 FAQ

  • 他立刻衝向前追人，雖差點踩到熟睡的流浪漢，仍在角落把錢包撿回來；隔天又帶著名片到康大找喬與卡米拉，希望追查對方下落。

  • 因為他去找人時，接待者只說兩人都沒來，請他回去等消息；之後他又因淋雪發燒、睡了兩天，醒來後工作也丟了，便再沒聯絡上他們。

  • 他們坦承多年來對敘述者有成見，其實那天敘述者被偷錢包時，燕子和老何也在同一班地鐵，只是方向不同，這才讓當年的誤會逐步釐清。

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