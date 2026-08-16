那些男人教我的事（一五）

他帶我坐上了他的車子，卻一言不發看著前方。我也態度強硬地靠著車門坐直，我也不說話。他的司機從後視鏡裡偷偷瞄我們，魯青雲睃過去，司機坐正，不敢再亂瞟。車往哪兒開我不知道，也不想知道。隨便吧，就這樣吧。我換了個姿勢，靠著椅背閉眼假寐。我是真的放棄抵抗了，無論發生什麼事，都不會讓我驚訝或者害怕。

有那麼一會兒，我很想家，想媽媽、想妹妹，也想那個不怎麼想起的爸爸。我想回家。無論家在哪兒，我都想回去。

車子開到一個空曠的地方，不曉得是哪裡。他讓司機等一會兒，示意我下車。我們在僻靜的馬路邊慢慢走，他給我說，他不是不喜歡我，他很想對我好，只是不知道怎麼做。他讓我相信他，不要懷疑他，讓我支持他為了我們的未來，好好打拚奮鬥，他想給我最好的生活。

我不記得我說了什麼，只記得最後，我答應他乖乖上課、乖乖實習，不再懷疑，也不再提分手。然後，他就讓司機又開了回去。到了我的出租屋，他捏了捏我的臉，柔聲說：「你上去吧，我看著你開了燈就回去。注意身體，好好吃飯。」暈暈乎乎地，我又回到我的小屋。

睡了一覺，我從魯青雲下的蠱裡醒過來。我打算反悔，但不必明說，我只要再也不主動聯繫他就可以了。反正他根本想不起來我。

我問過小玉：「這是為什麼？對我沒興趣，幹麼要我做女朋友？為什麼每次我說我們結束吧，魯青雲臉上的難過又不像裝的？」

小玉說：「可能因為你年紀小，他覺得你會聽話，而且比較純情吧。也可能他就是喜歡你這種。」

在魯青雲面前，我大概是透明的，他看透了我的天真、倔強和愚蠢。有時候，他說我太真實了。他的口氣是批評的。他的意思我大概明白，他不希望我的愚蠢成為別人狩獵我的原因和軟肋。陳鵬也說我太過真實，很不滿意的口氣說我。（一五）