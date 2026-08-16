螃蟹、摩托車和北極星（三）

圖／薛慧瑩

交到喜歡的朋友之後，同樣的事情也發生了。她看著那些熟悉的臉，突然想到：我們長大後，這些人都會離開。

友情也隨之變得脆弱。

她在迎嬰派對上從未感到快樂，在葬禮上也從未感到悲傷。

儘管她像許多孩子一樣嘻嘻哈哈，內心深處卻覺得，世界是一個悲慘的地方。

每次聽說有人生了孩子，她就感到一陣涼；每次聽說有人過世，她就感嘆為什麼不是自己。

她曾以為這是冷漠，試著模仿別人，在該笑的時候笑、在該難過的時候難過。但那種表情像戴在臉上的東西，和她沒有關係。

她開始懷疑，也許某些被認為「理所當然」的東西，本來就不真實。

葛瑞祖父的葬禮辦得非常盛大，就像一場大型演出。精緻的紙紮房子被點燃，家族送葬隊伍走在街上，甚至還僱了一隊人在後面哭號，彷彿怕自己家人哭得不夠，越大聲越能表示孝順和尊敬。

父親不是基督徒，卻告訴她，基督徒不哭泣，因為他們相信，人死後會回到上帝身邊。一位親戚也這麼說過。

不管是哭還是不哭，對葛瑞都沒有說服力。

她只是覺得困惑：如果要死後才能回去，那我們現在在哪裡？我們是什麼時候離開的？為什麼要離開？

沒有人回答她。

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葛瑞小時候常常和外婆在一起。外婆很會說話，會說客家話、閩南話，也會說日語。有些詞，葛瑞小時候都以為是中文，後來才知道不是──收音機叫「拉吉歐」、麵包叫「胖」、胡蘿蔔叫「林金」。

外婆也講很多故事，有日常的，也有像新聞一樣直接的：謀殺、強姦、戰爭。

有一次，外婆說，一個八十歲的婦人在火車上被強姦了。

「她八十歲了，但強姦犯毫不在乎，只是想找個洞來發洩。」外婆用很平靜的語氣說完，像是在陳述一件普通的事情。

葛瑞當時已經從書裡認得那些詞──人體構造、母親買的科普讀物，是為了避免親自向她解釋。

她理解了那句話，卻不希望自己理解。

她開始覺得世界是危險的。不是因為她親身經歷了什麼，而是因為她聽到了太多。那些聲音累積在一起，變成一種背景。

她開始在心裡假設，每一個人都有可能是危險的。這個假設沒有說出來，卻一直存在。

同時，她也開始懷疑自己。她有時候會出現一些關於傷害、關於破壞的念頭。雖然沒有真的做什麼，但那些想法讓她不安。

她開始覺得，如果別人可能是加害者，那她也可能是。這兩種恐懼同時存在，讓她既害怕別人，也害怕自己。

在外表上，她和其他孩子沒有差別，會笑、會玩、會上學。但她對世界的基本假設已經不同。

三年級時，她開始讀報紙。很快就發現，報紙裡幾乎每天都有可怕的消息。電視新聞也是一樣，甚至連電影情節都讓她難以接受，以至於她會做噩夢。

「這就是我將來要面對的世界嗎？」

她沒有找到答案，也沒有問別人。後來她發現，就算問了，大人通常也只會說：「妳想太多了。」

於是她漸漸不再問。問題沒有消失，只是被收了起來。

葛瑞後來才發現，外婆一直生活在不同的語言之間。客家話、閩南話、日語，還有夾雜其中的中文。

小時候，她一直以為那些都是同一種語言。長大之後才知道，不是。

她開始懷疑語言。同一件事情可以有不同的說法，同一句話也可以有不同的意思。

她慢慢注意到，大人說很多話，不一定是為了表達意思。有時只是為了維持關係，為了讓氣氛正常。

可是和外婆在一起的時候，又不太一樣。

有時候，她們幾乎沒有說話。外婆做自己的事，她也做自己的事。

安靜並沒有讓她們變得陌生。

她第一次感覺到，理解一個人，也許不一定需要語言。

很多年以後，她才明白，人們說很多話，往往不是為了表達意思，而是為了靠近彼此。

而距離的遠近，和說話並沒有太大關係。

葛瑞從十六歲起，就有一個反覆出現的夢。（三）