因為那時那裡總有一個人，一個穿著深藍色泳衣、銀白色短髮、笑起來眼睛會彎起來的老太太。

可是今天晚上，熱水池裡沒有瑪麗亞。我站在門口，停了一會兒。也許她今天只是晚到了；也許她身體不舒服，留在家裡休息；也許……

我告訴自己，不要多想。我換好衣服，坐進熱水池。水溫和往常一樣、燈光和往常一樣，泳池裡的人，也和往常一樣。

可是那個位置空著，時間一點一點過去。十點十五分。十點二十五分。十點四十分。

我開始頻繁地看向入口，直到我聽見一個熟悉的聲音：「你來了。」

我回過頭，是布蘭卡，可是只有她一個人。她穿著黑色泳衣，頭髮不像平時那樣精心整理，臉上的疲憊明顯得藏不住。

我下意識站起來，「瑪麗亞呢？」

布蘭卡沒有馬上回答，她走過來，坐在我旁邊，沉默了好一會兒。然後，她輕輕說：「Mary didn’t make it.」（瑪麗亞沒有等到。）

我的心一下沉了下去，雖然這句話很短，可是我聽懂了。

「什麼時候？」我的聲音很輕。

布蘭卡低下頭，看著水面，「昨天晚上。」她停了一下，「很安詳。」

熱水池裡很安靜，我不知道該說什麼。昨天晚上，就是我們說「明天見」的那個晚上。

布蘭卡慢慢告訴我，昨天回家以後，瑪麗亞覺得有些累，丈夫陪她坐了一會兒。她還笑著說：「可能是這幾天準備旅行太興奮了。」她甚至還打開手機，又看了一遍拉斯維加斯的行程：酒店、演出、餐廳，還有那張兩個人期待了很久的機票。

「她還說明天要告訴你，等回來以後，一定給你看照片。」聽到這裡，我低下了頭。那個承諾，我記得。

可是她沒有機會了。（八）