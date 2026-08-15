那一天我很高興。不僅因為第一天上班惹了禍，卻並沒有失去工作，還因為有了新希望。我沒想到第一天上班就有幸運發生，這讓我感到蒙特婁真是一個好地方，機遇無限，這給了我希望和信心。

你去找他們了嗎？卡米拉問。

我當然去了。我說，我當時把這個機會看成是命運的轉折。但我等地鐵 的時候，發生了狀況。我的錢包被偷了。

我這樣說時，燕子的眼睛瞪得很大，她說你在地鐵裡丟了錢包？那是什麼時候的事？

就是大暴雪來的那天。我說，那時候張潮還在國內。我獨自在地鐵，在愛德沃特那一站，被一個金髮碧眼的帥哥給偷了。我發現時他還沒有走，還站在那裡等地鐵，若無其事的樣子。我立刻向他要我的錢包。開始他不肯承認，後來見我只有一個人，居然承認了，還笑嘻嘻地說，什麼都不給我。我沒有辦法，我說那現金給你，你把各種卡片給我。因為那些對你也沒有用，像醫療卡、社保號什麼的，但對我來說，補辦挺麻煩的。但他不肯。

你為什麼不報警？燕子瞪大眼睛說。

我怎麼報警？等我到地鐵上面報警，他早就跑了。那時候又沒有手機。

你為什麼不向身邊其他人求救？燕子說。

那個小偷說，如果我敢大聲說話，他就把錢包扔到地鐵軌道下面去。有一個人走過來，有點好奇地看我們。小偷就開始說法語，說什麼我也聽不懂。等那人走了，他還翻譯給我聽。他說那穿皮衣的男人問他發生了什麼事，他說沒什麼，這是我女朋友，在耍小性子，她想向我要錢。那皮衣男人就輕蔑地看了我一眼，好像我是一個不自尊的女人。

她嘆了一口氣。

然後呢？她說，我就一直跟著他走。我也不知道哪裡來的膽子，居然跟著他上了地鐵。我一直向他請求，把卡還給我。

現金都給你，我說。

後來他終於動了惻隱之心。過了水邊站，他下了車，我就隨他下了車。（五）