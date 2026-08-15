那些男人教我的事（一四）

晚上，陳鵬的朋友打電話給我，說他喝了很多白酒，我再不去就要出事了。如果我不去，他就把陳鵬拖到路邊不管了。他實在受不了陳鵬了，譏諷我愛慕虛榮害了陳鵬，卻給他找這麼大麻 煩。我氣得手發抖，不知道怎麼辦才好。

小玉勸我，還是去看看吧，人命關天，起碼確定他不要出事。我只好打了一輛出租車 ，找到了他朋友的出租屋。他人事不省，我拖不動他，任由他躺在他朋友的大床上。他朋友嘆口氣，給我留下家門鑰匙，讓我守著陳鵬別走開。萬一出事了，他不會擔責任，交代完他就出門找朋友借宿去了。

第二天清晨，我在夢中被人抱住。酒醒後的陳鵬死死抱著我。他說：「對不起，我不是故意的，我以為我能把自己喝死。」

我給魯青雲發了條短信：「我們結束吧。我配不上你。」

這是我第三次給魯青雲發分手短信。我已經不能原諒自己，也沒辦法面對魯青雲了。陳鵬的愛或者綑綁，讓我陷入沼澤中。論我爬出來多少次、無論岸邊有多少人想搭救我，我還是會被陳鵬拽住一隻腳，重新拖入泥漿，和他一起沉淪、墮落，醉酒、大吃大喝、打牌猜拳、說髒話粗話、做粗笨的工作，毫無節制地生活，過沒有未來的日子。

我也沒有和陳鵬和好。他看著我發的信息，又看我站起身，整理衣服，漱口、擦臉、梳頭。他站著不動，我也沒再看他。

我沒回學校，回了自己的出租屋，喝了一杯水，倒床上就睡著了。我不想醒著。窗簾拉得緊緊的，有時候屋裡一團黑，有時候陰沉沉地亮著。我餓，但只想繼續閉著眼，睡不著也閉眼。很快，我又跌進黑暗的世界，不停逃亡、不斷躲避，最後還是被一隻嚇人的手抓回牢籠。

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一個傍晚，魯青雲在出租屋樓下，等到了拎著一兜水果、蔬菜的我。他黑著一張臉，叫我放下東西跟他走。我問幹麼，他皺眉不語。我擔心鄰居的目光，想了想，上樓放下手裡的塑料袋，換了雙平跟鞋就跑下了樓。（一四）