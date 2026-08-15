螃蟹、摩托車和北極星（二）

圖／薛慧瑩

總是有人想改變葛瑞。

也許，他們想改變的從來不是葛瑞，只是他們心裡的葛瑞。

經過幾十年的迷惑，她才開始認真思考這件事。

她覺得自己的身心都被鐵鏈綁住，再不設法掙脫，就要窒息而死。她決定，下一次再有人想改變她，她就轉身離開。

葛瑞偶爾會想起高中同學芮琪。她長得像豆芽一樣細小，總是抱著書。

芮琪說，以後要當醫生，還要去佛羅里達開診所。「那裡有很多有錢的老人，可以賺很多錢。」

她知道葛瑞每個星期都要到城裡上音樂課，哈哈笑著說：「我從來沒有離開過我家那一區，我只認識我家後院。」

過了這麼多年，葛瑞忽然想到，芮琪後來去了多遠？她真的到了佛羅里達嗎？

葛瑞想起城市裡遇見過的人。沒有腿的人。沒有手臂的人。坐在百貨公司門口乞討的人。坐在地鐵 月台發呆的人。還有那個拿著吸管和空瓶、神情恍惚的男人。

音樂卻總能把葛瑞帶到另一個地方。她不知道那是不是家，只是每次音樂響起，世界就安靜了一點。

有一次，葛瑞和海倫站在地鐵月台上。兩人低頭看著鐵軌。那裡曾經發生過不少意外。有人自己跳下去，也有人被推下去。

「妳想過自殺嗎？」葛瑞問。

「喔，我常常想。」海倫笑了笑，「只是不去做而已。」

「妳怎麼應付這個妳不喜歡的世界？我沒辦法隨波逐流。」

「我不是隨波逐流。」海倫說，「我只是順著滑過去。」

大鬍子服務員走過來，「一切都好嗎？」

「很有趣。」葛瑞說。

「有趣？」他笑著問：「妳從哪裡來？」

葛瑞想了一下，「還沒弄明白。」

服務員點點頭，「我也是。慢慢來。」

他端起空杯子，轉身離開，像什麼都懂，又像什麼都不在意。

海風變得更冷了一點。服務員收走空杯時，葛瑞才發現自己已經坐了很久。天色完全暗下來之前，她忽然想起一樣東西──日曆。不是手機上的，也不是牆上精美的印刷品，而是一種帶著紙張氣味的東西。

小時候，奶奶家的牆上每年都會掛上一大本日曆。紙很薄，三百多頁，被一根釘子撐著。大字是陽曆，小字是農曆與各種吉凶，黑字、綠字、紅字。平日是黑的，周末是綠的，假日是紅的。

還沒認字之前，葛瑞就先學會了用顏色分辨日子。世界看起來是可以被分類的。

她很喜歡撕日曆。每天撕下一頁，那一頁就變成她的東西，可以摺成紙飛機、帽子、望遠鏡，或者隨便畫畫。紙張柔軟，容易塑形，像時間。

那時候，她沒有「時間在流逝」的感覺。日子不是連續的，只是每天都有新的紙可以撕。

每次經過客廳，她都會看一眼那本厚厚的日曆，心裡有一點小小的期待──今天又可以拿到一張新的。

但不知從什麼時候開始，日曆變了，還是她變了。她開始上學，有了固定的時間表：起床、上學、放學、寫作業、練琴。

日曆不再是玩具，變成了一種重量，在背後推著她。時間變成了齒輪，她變成了機器。

床頭櫃上有一個西德製造的小鐘，母親每天晚上都會調好，設定鬧鐘。父親說它很準，可以用很久。後來，它比父親活得更久。

每天晚上母親調整指針的時候，葛瑞會盯著那個鐘看，心裡想：時間是什麼？

沒有答案。她總是在問題還沒成形之前就睡著了。

後來，她有了自己的房間、自己的床、自己的鐘，卻反而不再問那個問題了。不是找到了答案，而是因為問題變成了一種感覺。

快樂會突然變成恐懼，因為她意識到，這一刻會結束。

有一次，全家去山裡度假三天兩夜。第一晚她很開心，空氣很清新，星星很多。她突然想到：只剩下一天了。那一刻，快樂開始崩塌。

她開始倒數，開始想像離開的那一刻，開始覺得一切正在消失。

「今天再也不會回來，這一瞬間很快就不見了。」（二）