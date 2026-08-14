第七夜（七）
她看著我，笑著說：「你現在不像朋友，像護士。」
我笑了一下，「職業習慣。」可是心裡並沒有真正放鬆。因為護士的直覺，有時候來自很多細小的東西：一個人的臉色、一個動作的變化、一句話的停頓……這些，在儀器出現異常之前，身體往往已經告訴你了。
布蘭卡靠近我，小聲問：「是不是需要馬上去醫院？」
我看了一眼瑪麗亞，她正在看泳池，那裡有幾個孩子在學游泳。她的眼神很平靜。
我說：「如果出現胸痛、呼吸困難、嚴重頭暈，或者症狀加重，一定馬上去。最好還是盡快聯繫醫生。」
布蘭卡認真地點頭，「我明天帶她去。」
瑪麗亞馬上說：「不用緊張，我真的沒事。」她笑著拍了拍布蘭卡的手，「你總是比我還緊張。」
布蘭卡看著她。沒有反駁，只是輕輕嘆了一口氣。
過了一會兒，瑪麗亞還是堅持完成她每天的習慣：五分鐘熱水、二十分鐘游泳。
她慢慢走進泳池，我站在旁邊看著。她依然游得很認真：一圈，又一圈。可是今天，我發現，她每一次轉身的時候，都比以前慢了一點。她沒有停，也沒有抱怨。
就像過去五十年，她面對生活裡的每一次困難一樣：不管疼不疼、累不累，都繼續往前。
游完以後，她靠在池邊休息，布蘭卡遞給她毛巾。
她笑著說：「你看，我完成了。」像一個完成作業的孩子。
我忍不住笑了，「對，完成了。」
她看著我，「明天見。」
這三個字，她說得和平時一樣輕鬆、自然，沒有任何特別。
我也回答：「明天見。」
第七夜 空著的位置
第七天晚上，我走進泳池的時候，第一眼看向了熱水池──那是我的習慣。這幾天以來，每次推開玻璃門，我都會先看那裡。（七）
因為她從瑪麗亞的臉色、動作變化和說話停頓中，察覺到一些細微異常，這些徵兆像是身體在儀器出現問題前先發出的警訊。 布蘭卡主動詢問是否要立刻去醫院，也認真表示明天會帶她就醫，顯示她比瑪麗亞更緊張，也更在意她的健康。 結尾寫到作者一進泳池就先看向熱水池，表示這幾天形成了習慣，也暗示那個位置可能曾有重要的人在場，留下空缺與不安感。
精華 FAQ
因為她從瑪麗亞的臉色、動作變化和說話停頓中，察覺到一些細微異常，這些徵兆像是身體在儀器出現問題前先發出的警訊。
布蘭卡主動詢問是否要立刻去醫院，也認真表示明天會帶她就醫，顯示她比瑪麗亞更緊張，也更在意她的健康。
結尾寫到作者一進泳池就先看向熱水池，表示這幾天形成了習慣，也暗示那個位置可能曾有重要的人在場，留下空缺與不安感。
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