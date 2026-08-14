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藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

大暴雪（四）

陸蔚青
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我們喝了很多酒。我忍不住對卡米拉說：我好像以前見過你，如果我沒有記錯的話。我記得你曾經在玉溪園吃過飯，還給過我一張名片。

是嗎？她猶豫了一下。我一點印象也沒有，她說。

也許是我記錯了，我說，那是三十年以前的事情了。

那時候我剛到蒙特婁不久，隨身僅有幾百加元，在河邊租了一間小房子，三個半。付了房租之後，幾乎彈盡糧絕。我就去唐人街找工作，正好玉溪園招工，我運氣很好，就找到了第一份工作。沒想到第一天上班，就把冰水灑在一位女士身上。

我看了卡米拉一眼。我能夠確定，她就是那個年輕的女人，還因為她眉間有一顆小小的黑痣。相面的人說那叫「草中藏珠」。

那是一對情侶，他們坐在靠窗的桌子。陽光照在他們身上，他們看起來輕鬆自在。那男人個頭不高，戴一副金絲邊眼鏡，方臉，笑起來略顯內斂。那女人皮膚很白，細眉彎目。他們一直在談論生物方面的問題。

老闆娘吃了一驚，急忙過來陪禮道歉。

請原諒，今天是她第一天上班。老闆娘陪笑說，同時回頭瞪了我一眼，還不給這位小姐拿紙巾吸水。

沒關係。那位小姐說，你是剛到這裡嗎？

我說是的。我困惑而委屈的表情一定引起了他們的同情，因為我在他們臉上，看到了同情和憐憫。

那你以前是做什麼的？

內科醫生，我說。

我在國內也是醫生，那男人說，只是到了這邊，行醫是很難的。今後你怎麼打算？

我還沒有什麼打算。想讀書，一切都要從頭開始。我低頭說。

那是一定的。女人說，不過你有醫學背景，也可以在實驗室工作。這也是醫生出國後的一條出路。

如果你想找一份實驗室工作，那男人說，你可以找我。他說著從西服口袋中掏出一張名片。我在蒙大實驗室工作。我接過名片，看到上面的名字：杰克─喬。

如今我有一個項目，但人員是滿的。我們正在申請另一個項目，如果成功，會需要更多的人，也歡迎你來試一下。杰克─喬說。（四）

精華 FAQ

  • 因為他回想起三十年前在玉溪園打工時，曾把冰水灑到一位女士身上，而卡米拉的外貌與當年那位年輕女子相符，尤其是眉間那顆小黑痣，讓他幾乎確定是同一人。

  • 他初到蒙特婁時身上只有幾百加元，租下河邊一間三個半的小房子後幾乎沒錢可用，只能到唐人街找工作，幸運進入玉溪園，開始人生在異地的第一份職務。

  • 杰克─喬先表明自己在蒙大實驗室工作，並主動遞上名片，告訴敘述者若之後另一個項目申請成功、需要增聘人手，他願意推薦對方去試試，成為敘述者的重要機會。

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