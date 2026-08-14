那些男人教我的事（一三）
我說：「我們沒上過床，甚至都沒接過吻。」
他沉默了一會兒，小聲地用開玩笑的口氣說：「他有病？他為什麼不碰，你不讓他碰嗎？」我著急地辯解：「他不是那種人。」
陳鵬又惱，「他不是那種人，是哪種人？他都不碰你，他對你真的有興趣？兩個人好上了還不動手？你不用這樣說，我也不是不能接受。我就是要恨他那個王八蛋趁人之危，搶我的女朋友，還裝什麼君子。不是腦子有病，就是身體有病。」
「行了、行了，我們啥都做了，怎麼了？我願意，我特別願意。你現在就滾吧，我喜歡他，我根本不喜歡你。」
我不知道怎麼解釋、怎麼證明，只能煩躁地、強硬地賭氣。我的惱羞成怒，其實是因為後悔說了魯青雲從來不碰我的話。
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那次分手後，沒有消停幾天，陳鵬又在不停打我的傳呼機，半夜或者凌晨、上班時間或者上課時間。無論他打多少次，我都不回電話。
他查到了魯青雲公司的電話，算準了我去那邊上班的時間打過來。那段時間，魯青雲讓我每周去他的公司值一天班，他的理由是他很忙，只有這樣才能一周見我一次。他用這種方式給我付薪水，讓我變成他養的女人。我被他強大而具有壓迫感的邏輯說服了，就答應了。
前檯喊我接電話，一屋子的目光齊刷刷盯著我。他的怒吼通過電話線傳過來：「我去找那個從來不和我吵架的女人了！」我不想說話，但不得不回應他：「這和我沒關係。」
他繼續咆哮道：「你又去釣上了那個不碰你的男人，就這樣對我？」我掛掉了電話。剛走幾步，前檯女孩兒又喊：「張琪，又是找你的。」
魯青雲聽到了，他把手揣在褲兜裡走過來，看了一眼前檯，對滿臉通紅的我說：「你早點回去吧。」
我低著頭，進屋拿上包就回學校了。那一次，我徹底投降了，接受了命運對我的強暴。我不想給任何人解釋，他們愛怎麼想，就怎麼想吧。（一三）
因為女主說兩人沒有上過床、甚至沒接過吻，陳鵬便認定魯青雲不正常，懷疑他根本沒有真心追求，只是在趁虛而入、搶走她。 她其實後悔透露魯青雲從不碰她，卻又無法清楚解釋兩人的關係，只能用賭氣方式回嘴，表面強硬，內心其實充滿不安與尷尬。 魯青雲安排她每周到公司值一天班，藉此一周見一次面，並以發薪方式讓她像被他養著一樣；他冷靜處理電話騷擾，讓她先回學校。
精華 FAQ
因為女主說兩人沒有上過床、甚至沒接過吻，陳鵬便認定魯青雲不正常，懷疑他根本沒有真心追求，只是在趁虛而入、搶走她。
她其實後悔透露魯青雲從不碰她，卻又無法清楚解釋兩人的關係，只能用賭氣方式回嘴，表面強硬，內心其實充滿不安與尷尬。
魯青雲安排她每周到公司值一天班，藉此一周見一次面，並以發薪方式讓她像被他養著一樣；他冷靜處理電話騷擾，讓她先回學校。
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