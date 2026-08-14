那些男人教我的事（一三）

我說：「我們沒上過床，甚至都沒接過吻。」

他沉默了一會兒，小聲地用開玩笑的口氣說：「他有病？他為什麼不碰，你不讓他碰嗎？」我著急地辯解：「他不是那種人。」

陳鵬又惱，「他不是那種人，是哪種人？他都不碰你，他對你真的有興趣？兩個人好上了還不動手？你不用這樣說，我也不是不能接受。我就是要恨他那個王八蛋趁人之危，搶我的女朋友，還裝什麼君子。不是腦子有病，就是身體有病。」

「行了、行了，我們啥都做了，怎麼了？我願意，我特別願意。你現在就滾吧，我喜歡他，我根本不喜歡你。」

我不知道怎麼解釋、怎麼證明，只能煩躁地、強硬地賭氣。我的惱羞成怒，其實是因為後悔說了魯青雲從來不碰我的話。

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那次分手後，沒有消停幾天，陳鵬又在不停打我的傳呼機，半夜或者凌晨、上班時間或者上課時間。無論他打多少次，我都不回電話。

他查到了魯青雲公司的電話，算準了我去那邊上班的時間打過來。那段時間，魯青雲讓我每周去他的公司值一天班，他的理由是他很忙，只有這樣才能一周見我一次。他用這種方式給我付薪水，讓我變成他養的女人。我被他強大而具有壓迫感的邏輯說服了，就答應了。

前檯喊我接電話，一屋子的目光齊刷刷盯著我。他的怒吼通過電話線傳過來：「我去找那個從來不和我吵架的女人了！」我不想說話，但不得不回應他：「這和我沒關係。」

他繼續咆哮道：「你又去釣上了那個不碰你的男人，就這樣對我？」我掛掉了電話。剛走幾步，前檯女孩兒又喊：「張琪，又是找你的。」

魯青雲聽到了，他把手揣在褲兜裡走過來，看了一眼前檯，對滿臉通紅的我說：「你早點回去吧。」

我低著頭，進屋拿上包就回學校了。那一次，我徹底投降了，接受了命運對我的強暴。我不想給任何人解釋，他們愛怎麼想，就怎麼想吧。（一三）