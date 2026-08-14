螃蟹、摩托車和北極星（一）

圖／薛慧瑩

初秋的大洋城已經有點涼了，沒有夏天那麼擁擠。葛瑞想在氣溫降到必須穿大衣之前，到馬里蘭的海邊走走。她在海邊的餐廳訂了一個露天座位，在太陽下山前趕到。

天邊的晚霞繽紛多彩，海面上的波浪翻騰起舞，都和啤酒的泡泡一樣，瞬間出現，即刻消失。

鄰桌的蟹餅端上來了。

螃蟹永遠橫著走，看到的從來不是去的方向。

喝醉的人，連方向都看不見。

葛瑞一小時前還在公路上堵車，一天前還在都市叢林裡，一個月前還在別的城市，一年前還在別的國家。

眨個眼，人就到了大洋城，坐在面向大海的餐廳露台，看著太陽慢慢落下。

一分鐘前的事情可以感覺非常遙遠，五十年前的事情卻可以感覺非常近。一切都彷彿剛剛過去，又彷彿已經在悠遠歷史的另一端。

兩個小時前，她經過了哈莉特‧塔布曼紀念館。

塔布曼生在馬里蘭州一座莊園的奴隸家庭。逃到北方之後，她又一次次回到南方，把家人和其他被奴役的人帶往北方。

葛瑞隱隱約約覺得，自己一直在潛逃。這種感覺似乎從出生那一天就開始了，只是若隱若現、時強時弱。

各種廣告都把假期稱作「逃脫」。可是，即使在度假的路上，甚至度假期間，也無法真正逃脫。天氣、空氣、交通、人群、噪音。自己的身體。任何等待。任何擔憂。出門前所有的煩惱，都跟著自己出門了。

成長是逃避，否認長大也是逃避；上班是逃避，請假也是逃避。一切都是逃避。

但逃避什麼？又能逃去哪裡？這個問題總是在昏睡般的生活裡被忽略。一旦浮現，人便急著用另一件事情把它蓋住。逃脫不了，但是可以拖延。

所謂的人生，就是拖延的結果。所謂的歷史，只是拖延的紀錄。

葛瑞到巴爾的摩工作後，沒多久就遇上新冠疫情，之後幾年幾乎都在隔離中度過。現在終於可以出門了，也即將搬家。

下一份工作在奧克拉荷馬州，離海更遠。她想，再不來看看海，以後大概更沒有機會了。

她特意找了一家面向大海的餐廳。時值初秋，孩子們陸續返校，大洋城的海灘不再像夏天那樣擁擠。

附近的阿薩蒂格島上，馬匹開始長出更長的毛，為寒冷的季節穿上天然的外套。

沒有人知道牠們從哪裡來。有人說，牠們的祖先是早期居民帶來的馴養馬。人離開了，馬沒走。摩托車呼嘯而過。

潮濕溫暖的空氣，混著海鮮的味道，像極了四十年前那個太平洋島國南方的小鎮。

摩托車的聲音曾經是日常的一部分。久違之後，反而格外清楚。葛瑞忽然覺得，「這裡」和「那裡」都若隱若現，摸不著，也捉不到。

一隻蚊子咬了葛瑞的耳垂，瞬間咬出一段記憶。

十六歲那年，母親帶葛瑞去打耳洞。砰、砰，兩槍穿過耳垂。她完全不知道為什麼。

母親說：「長大總是要戴耳環的。打了耳洞，結婚時就不用像我一樣夾耳環，痛死人了。」

阿姨卻說：「妳怎麼給她打耳洞？破相喔！」

到底是誰的耳朵？為什麼要打耳洞？打了要做什麼？又和結婚有什麼關係？破相又是怎麼回事？

沒有人回答。耳邊只有大人的聲音。

為了讓耳洞不要癒合，葛瑞戴了幾年的耳環。耳洞經常化膿，又痛又癢。

終於有一天，她把耳環拿了下來，也把那些與她無關的計畫一起放下。

人無論走到哪裡，都會遇見想改造你的人。可是，他們想改造的，從來不是你，只是他們心裡的那個你。

她想起後來遇到的兩個人。一個欣賞她的細膩，卻試圖用金錢把她從頭到腳，按自己的意思包裝起來，把她變成一個「更值得看」的樣子。

葛瑞發現自己完全變了樣，於是卸下那身包裝，離開了他，也離開了他的財富。

不久，她又遇見另一個人。他希望她變得更女氣、更順從，辭掉工作，成為他的寵物，扮演他指定的角色，好讓他們的合照看起來像一種「正確」的生活。（一）