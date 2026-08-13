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第七夜（六）

瑜佳仁
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她笑著點點頭，「好。」

臨走前，她忽然回過頭，對我笑了笑，「別擔心。醫生都說了，只是心跳慢一點。」

第六夜 顫抖的右手

第六天晚上，我走進泳池的時候，第一眼沒有看到瑪麗亞。我習慣性地看向熱水池最裡面的位置。

那裡空著，我的心裡忽然閃過一絲奇怪的感覺。可下一秒，我就看見了她，她和布蘭卡坐在另一邊的休息椅上。

布蘭卡正在幫她整理頭髮。

「你來了。」瑪麗亞朝我笑了笑。可是那個笑容，讓我停頓了一下。不知道為什麼，我覺得她今天和平時不太一樣：她的臉色很白，不是老人平常的那種蒼白，而是一種沒有血色的白，她額頭上有細細的汗珠。

我走過去，「瑪麗亞，你還好嗎？」

她馬上笑了，「當然。只是今天有點累。」

布蘭卡在旁邊說：「她今天下午收拾行李，忙了很久。我告訴她，旅行又不是明天就出發，不需要現在把所有東西都整理好。」

瑪麗亞有些不好意思，「我只是想提前準備。五十周年旅行，總要認真一點。」

她說話的時候，我注意到她的右手，一直在輕輕發抖，很細微。如果不是我長期在醫院工作，可能根本不會注意。

我坐到她旁邊，「你的手怎麼了？」

她低頭看了一眼，然後很自然地把手握起來，「可能是累了，今天拿東西拿多了。」

布蘭卡也看了一眼，臉上的笑容收了一點，「下午開始好像就這樣。」

我問：「有沒有頭暈？」

瑪麗亞搖頭，「沒有。」

「胸口不舒服嗎？」

「沒有。」

「呼吸有沒有困難？」

她還是搖頭，「沒有。」（六）

精華 FAQ

  • 他發現瑪麗亞臉色白得不自然，額頭還有細細汗珠，和以往精神狀態不同；更明顯的是，她的右手一直在輕微發抖，讓人難以忽視。

  • 布蘭卡表示瑪麗亞下午忙著收拾行李，整理了很久，才會顯得疲累；她也提醒瑪麗亞，旅行不是隔天就出發，不必急著把所有東西都準備好。

  • 瑪麗亞先把手握起來，解釋可能只是今天拿東西太多、太累了，接著對頭暈、胸口不舒服與呼吸困難的問題都一一否認，維持輕鬆語氣。

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