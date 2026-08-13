最後的探戈（全文完）

紅裙女子看了很久，然後輕輕笑了。那笑容裡有悲傷，也有解脫。五十年來，她第一次不再尋找。

阿方索走過去，低聲問：「你接下來打算去哪裡？」

紅裙女子想了很久，「不知道。」她看著手中的樂譜。

「第一次不知道。」

這句話讓阿方索愣了一下。因為有時候，失去目標並不是迷路，而是抵達終點。

三人慢慢走出地下室。

通往地面的樓梯比來時短了許多，彷彿某段被困住的距離，也跟著一起消失。

當他們推開劇院大門時，天空開始變亮。港口籠罩在淡藍色晨霧裡，遠方的河面映著第一道曙光。布宜諾斯艾利斯正在醒來。

街道上開始出現行人，報童推著腳踏車經過，麵包店打開鐵門，電車發出清脆鈴聲。城市和往常沒有任何不同，彷彿昨夜什麼都沒發生。

依蕾娜站在劇院門口，忽然感到一陣風吹過。

她下意識回頭。劇院二樓，某扇破碎窗戶後方，似乎有一道身影。深色西裝，微微抬起帽子。然後消失。

依蕾娜笑了，沒有告訴任何人。因為她知道，有些告別不需要證明，只需要相信。

就在這時，紅裙女子忽然開口。她輕聲說：「我的名字是羅莎。」

晨風吹過港口。依蕾娜愣住，阿方索也愣住。這是他們第一次知道她的名字。

她不再是紅裙女子、不再是幽靈般的尋找者，而是一個等待了半生，終於停止等待的人。

羅莎望向遠方逐漸升起的太陽，輕聲說：「他以前總說，每支探戈都會結束，但音樂不會。」

三人安靜地站著，看著晨光慢慢覆蓋整座城市。

在城市某個再也無人知曉的角落，一首探戈終於完整、一個約定終於完成。一個停留半世紀的夜晚，終於迎來黎明。（全文完）