我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

那些男人教我的事（一二）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

我受不了他昨天還在深情和愧悔，今天就一股子流氓味兒說這樣的話，總是這樣反覆、這樣一會兒牛郎織女式激情四射、一會兒地獄的模式。我火冒三丈，我恨自己軟弱又善變，我也恨魯青雲對我的冷漠，讓我覺得自己比野草都賤。明明魯青雲連我的手都不拉，陳鵬卻以為我和魯青雲大概每個小時都在做愛。

我什麼都不想說了。我恨極了自己，恨極了陳鵬。陳鵬看我哭了，滾下來跪在我的腿邊，抱住我的腳就親。

他一迭聲地說：「對不起、對不起，我不是故意的，我就是太生氣了。琪琪、琪琪，你原諒我，你再也不要和我說分手了。求你了，求你不要哭了。我錯了，我再也不說這樣的話了。」

「對，你說得對。咱倆現在分，今晚我和他就能和好。」我不打算一言不發，任由他肆意侮辱我了。

我不想哭的，我發誓再也不讓陳鵬看到我哭。眼淚還是沒忍住，緊閉的眼睛攔不住流淌出來的眼淚。鼻腔裡塞住了，我不想出聲，就用嘴呼吸。

陳鵬聽到了，煩躁地站起來在地上走來走去，慢慢平靜下來。他開始整理房間，給我遞過來一個毛巾，不知道又從哪裡翻出兩個手帕，塞到我手裡。

我擤了擤鼻涕，翻過身體，背對著他躺著。他在我身邊坐下，慢慢地從我的小腿，摸索到我濕漉漉的臉，用他粗糙的手掌擦了擦我的眼淚，趴在我的腰上。他說：「對不起、對不起，別哭了。我求你了。」

我不理他，他死死地從後面抱住我，把整個臉貼在我的背上，一下一下地摩擦。我還是不動，他就像個章魚那樣，一點點用自己的四肢圍住我的四肢。一點一點的，我心裡剛剛凍上的冰又化了。（一二）

精華 FAQ

  • 因為陳鵬前一刻還深情愧悔，下一刻卻又以流氓口氣羞辱她，還無端猜測她和魯青雲的關係，讓她感到被侮辱、被誤解，最後情緒徹底崩潰。

  • 他先跪到她腿邊道歉，抱著她的腳親，又反覆說自己錯了、求她別哭；後來還整理房間、遞毛巾和手帕，最後緊緊從背後抱住她安撫。

  • 兩人關係充滿強烈拉扯，一邊是猜忌、辱罵與分手威脅，一邊是道歉、依賴與擁抱安撫，顯示女主雖受傷，卻仍難以完全切斷情感連結。

上一則

網購神童蘇友謙跌宕人生 從億元收入到染毒欠債 靠信仰走出低谷

下一則

我最喜歡的運動

延伸閱讀

切斷壞習慣

切斷壞習慣
漸行漸遠（三）

漸行漸遠（三）
搶救婚姻總動員（上）

搶救婚姻總動員（上）
尋醫治病 別自尋煩惱

尋醫治病 別自尋煩惱

熱門新聞

向井太太贈送作者女兒紅豆羹。

不老的向井太太

2026-08-07 02:00

七十後的人生進行式

2026-08-06 02:00
1989年作者的太太與女兒坐渡輪看風景（左圖）; 2025年作者與女兒坐渡輪（右圖）。（圖／作者林一平提供）

惠德比島的渡輪

2026-08-09 02:00

把客機坐成專機

2026-08-08 02:00
退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教，陳麗琴獲教育奉獻獎。（圖／基隆市府教育處提供）

陳麗琴退而不休 孜孜不倦奉獻幼教10年獲教育奉獻獎

2026-08-07 07:00
圖2

德克薩斯州有個「中國市」

2026-08-10 02:00

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習