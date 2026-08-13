那些男人教我的事（一二）

我受不了他昨天還在深情和愧悔，今天就一股子流氓味兒說這樣的話，總是這樣反覆、這樣一會兒牛郎織女式激情四射、一會兒地獄的模式。我火冒三丈，我恨自己軟弱又善變，我也恨魯青雲對我的冷漠，讓我覺得自己比野草都賤。明明魯青雲連我的手都不拉，陳鵬卻以為我和魯青雲大概每個小時都在做愛。

我什麼都不想說了。我恨極了自己，恨極了陳鵬。陳鵬看我哭了，滾下來跪在我的腿邊，抱住我的腳就親。

他一迭聲地說：「對不起、對不起，我不是故意的，我就是太生氣了。琪琪、琪琪，你原諒我，你再也不要和我說分手了。求你了，求你不要哭了。我錯了，我再也不說這樣的話了。」

「對，你說得對。咱倆現在分，今晚我和他就能和好。」我不打算一言不發，任由他肆意侮辱我了。

我不想哭的，我發誓再也不讓陳鵬看到我哭。眼淚還是沒忍住，緊閉的眼睛攔不住流淌出來的眼淚。鼻腔裡塞住了，我不想出聲，就用嘴呼吸。

陳鵬聽到了，煩躁地站起來在地上走來走去，慢慢平靜下來。他開始整理房間，給我遞過來一個毛巾，不知道又從哪裡翻出兩個手帕，塞到我手裡。

我擤了擤鼻涕，翻過身體，背對著他躺著。他在我身邊坐下，慢慢地從我的小腿，摸索到我濕漉漉的臉，用他粗糙的手掌擦了擦我的眼淚，趴在我的腰上。他說：「對不起、對不起，別哭了。我求你了。」

我不理他，他死死地從後面抱住我，把整個臉貼在我的背上，一下一下地摩擦。我還是不動，他就像個章魚那樣，一點點用自己的四肢圍住我的四肢。一點一點的，我心裡剛剛凍上的冰又化了。（一二）