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我遇到郊狼那年五十八歲，那一年我退休 了。移民加拿大 之後，我開了一家便利店，這家不大的店，讓我們一家過上了平靜的生活。

本來我在國內的一家機關工作，早九晚五，按部就班，生活穩定。但我還是在四十歲那一年，移民到加拿大。有人說為什麼？就這樣連根拔起？你去過國外嗎？那時候我從未去過國外。除了通過媒體，也沒有切實的感受。但我很渴望過一種完全不同的生活，即使人們說那是洋插隊。

我妻子的姊姊在美國，她回國探親時，我們請她在飯店吃飯，當我們指使服務員時，她很不滿。她說你們對他要尊重，因為我在國外就做侍應生。我們肅然起敬。姊姊在國內是整形科醫生。眾所周知，一個女人做整形科醫生，是多麼出類拔萃。但她到了美國，就做侍應生。

我並不是因為她社會地位的變遷而肅然起敬，而是因為她能上能下的精神。在美國做侍應生，與在國內做侍應生，因為地域不同，我們被姊姊在美國做侍應生震驚。我想如果我出國，能不能做一個侍應生？回答居然是肯定的。我甚至有些渴望，在大洋彼岸做一個侍應生。手裡端著大托盤，上面放著牛排和紅酒。我穿著白襯衫、黑馬甲，用另一隻手，將冰鎮過的紅酒，徐徐倒在水晶酒杯裡。

那不過是一個夢境。而我真的站在蒙特婁的一個餐館裡，才明白我以前做的就是一個夢。現實是另一副面孔。

我打的第一個餐館是中餐館，這幾乎是新移民邁進新世界的第一道門檻。那時我們這些出國的人，懷裡揣的大多只有幾十或幾百美元，落了地，幾天就花完了。馬上就著急找一份工。男的去餐館、女的去衣廠，這就是移民的出發地。

如今當我在國際機場，看到那些神態安詳、行走自如的年輕人，當我看到在免稅店裡盡情購物的中年人，當我看到那些背著錢袋子來的留學生，我的內心是非常複雜的。當然我不會訴說我那時的苦。

我在唐人街洗盤子，是余曉東介紹的，盤子一落一落地堆得到處都是。洗碗的人夏天穿拖鞋、冬天穿雨靴，將一個皮口袋套在脖子上，用高壓水槍，先將杯盤碗碟沖一遍。一晚上下來，我汗流浹背，頭髮絲都是濕的。

到打烊的時候，腿已經麻木了。余曉東是一個侍者，穿黑褲、黑馬甲端盤子，如今也累得四腳朝天。我們沉默著換了衣服，走出大門。門外鵝毛大雪，將路邊停泊的汽車包成了一個雪球。我們努力地挖車，但是沒有用。余曉東的車被前後的車擠在中央，挪車是不可能的了。

我們四面張望，一籌莫展。在這樣的雪天裡，一時不知如何安頓自己的身體和靈魂。後來余曉東說，他有一個地方可以過夜。我大吃一驚，不知道這仁兄還狡兔三窟。

余曉東不理我的疑慮，撒腿一直向前走，我只好尾隨其後。走了一段路，來到一段繁華的地段，霓虹燈染得雪地一片紅紅綠綠。一個窄門，門開著，門前站著穿西裝的彪形大漢。

裡面傳出震耳的音樂聲。余曉東掏出十塊錢交給大漢，就帶我進門。原來是一道又窄又陡的小樓梯，上去的赫然入目的是一個舞台。一個高䠷的女郎，正在一根鋼管上扭來扭去，身上穿著一件幾根羽毛做的衣服。

到了。余曉東說。舞台前面已經擠滿了人，我們就在後排坐下。

我們在這裡過夜？我的感官也被震暈，結結巴巴地問。探照燈一會兒掃過來，又掃過去，余曉東的臉一會兒閃亮，一會兒黑暗。

只有這裡是二十四小時開門的。地鐵通了，我們就回家。余曉東說。

坐在椅子上，我又感到了疲倦。但在脫衣舞這個地方過夜，實在是讓我大出意料之外的事情。我雖然很累，卻很興奮。我們要了兩瓶啤酒，很認真地享受起資本主義光怪陸離的腐朽生活。

那天我們在脫衣舞廳待到清晨五點。強烈視覺衝擊之後，我的大腦在震撼中，開始是激動，後來是麻木。後來曲終人散，我和余曉東從脫衣舞廳出來，步行到餐館繼續上班。

那天風雪很大，颳著叫「蘇珊娜」的暴風雪。我們頂著風雪一直向前走，前方蒼茫一片。我們艱難跋涉著，我剛落地沒幾天，還穿著一雙運動鞋。我的鞋裡灌滿雪。遠遠的一隻大狗向我嚎叫，我以為是狗，余曉東說那是郊狼呀，哥哥，牠怎麼進城了！

我們就站住。雪地上只有兩個人和一隻郊狼。我們相互站著，都大聲叫，聲嘶力竭。那郊狼就消失了。風雪很大，我沒有看見牠的背影。（三）