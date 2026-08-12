第七夜（五）
「今天早上，我只是去廚房倒杯水。回來一看，他已經扶著助行器，自己往花園走了。」她無奈地搖搖頭，「他說想看看玫瑰開了沒有。」
布蘭卡忍不住笑。
「結果呢？」
「結果我一路跟在後面。」瑪麗亞笑著說：「不是怕他摔倒，是怕他逞強。」
她說這句話的時候，眼睛裡有一種熟悉的溫柔。那是一種照顧了幾十年以後，早已成為習慣的牽掛。
我們聊著、聊著，又說起拉斯維加斯：酒店已經發來了入住提醒；演出的電子門票也下載好了；布蘭卡甚至已經開始研究，哪一家餐廳的甜點最好吃……
「你不是說要少吃甜點嗎？」我笑著提醒瑪麗亞。
瑪麗亞看了一眼布蘭卡，「都是她害的。」
布蘭卡立刻舉起雙手，「我承認。人生都過了一大半了，還跟蛋糕過不去，多不值得。」
瑪麗亞笑得直搖頭，「醫生剛讓我少操心，你又讓我多吃蛋糕。我們兩個，總得聽一個吧。」
三個人一起笑了起來，笑聲在熱水池裡輕輕迴盪。
五分鐘到了。瑪麗亞還是像前幾天一樣，低頭看了看手錶。她扶著扶手，慢慢站起來。就在起身的一瞬間，我發現她停頓了一下，只是一下，很短。她像是在等身體跟上自己的動作。然後，她又若無其事地站直了。
「怎麼了？」我問。
「沒事。」她擺擺手，笑著說：「熱水泡久了，人有點懶。」
她一步一步走向泳池，動作依舊從容，只是比前幾天更慢了一點。我望著她游泳的身影。她還是堅持游完了二十分鐘，一圈都沒有少。
上岸的時候，她輕輕扶著池邊，站了一會兒，才拿起毛巾。我走過去，「今晚早點回去休息吧。」（五）
她是想去看看玫瑰是否開花，明明身體不太方便，仍想親自去花園確認。這也顯示她對生活細節仍保有興趣與主動性。 兩人一邊確認酒店提醒、電子門票與餐廳甜點，一邊互相打趣少吃甜點的事，讓整段對話充滿笑聲，顯得輕鬆又親密。 她起身時曾短暫停頓，游泳動作也比前幾天慢一些，上岸時還要扶著池邊站一下，表示她的身體狀態似乎比先前更吃力。
精華 FAQ
她是想去看看玫瑰是否開花，明明身體不太方便，仍想親自去花園確認。這也顯示她對生活細節仍保有興趣與主動性。
兩人一邊確認酒店提醒、電子門票與餐廳甜點，一邊互相打趣少吃甜點的事，讓整段對話充滿笑聲，顯得輕鬆又親密。
她起身時曾短暫停頓，游泳動作也比前幾天慢一些，上岸時還要扶著池邊站一下，表示她的身體狀態似乎比先前更吃力。
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