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最後的探戈（二○）

清禾
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世界忽然很安靜。沒有巨響、沒有光芒、沒有奇蹟，只有完整的音樂。

依蕾娜感覺到某種東西離開了，像一聲漫長的嘆息，又像一道困住歲月的鎖鏈，終於斷裂。

整個舞廳開始消散。燈光熄滅，觀眾消失，旋律遠去。

卡洛斯站在原地，微笑著，像終於放下了一切。他最後看向依蕾娜，「好好活著。」

然後，他的身影化作無數微光，消失在黎明到來之前。

音樂停止。

〈最後的探戈〉終於完成。

13 黎明之後

當依蕾娜再次睜開眼時，地下排練廳已經不見了。

或者說，它終於變回原本的樣子。沒有燈火、沒有音樂、沒有舞廳，沒有來自另一個年代的幻影。只有一間廢棄多年的地下室，牆壁斑駁、地板積滿灰塵，彷彿五十年來從未有人來過。

阿方索站在原地，久久沒有說話。身為記者，他習慣用事實理解世界。但剛才發生的一切，顯然超出了事實能夠解釋的範圍。

「結束了嗎？」他終於開口。

依蕾娜望向四周，輕輕點頭，「結束了。」

這一次，她非常確定。因為那段旋律消失了。

從童年開始，那首若有若無的曲子始終存在。有時出現在夢裡，有時出現在街角，有時在深夜把她驚醒。

現在，它終於安靜下來。

不是消失，而是完成。

紅裙女子仍然站在原地，望著空無一人的前方，像是在看某個只有自己能看見的人。

許久之後，她慢慢蹲下身，從地上撿起一張紙。那是最後一頁樂譜，真正的最後一頁。紙張潔白，沒有任何修改痕跡，彷彿剛剛才寫完。

樂譜最下方，有一行熟悉的字跡：「獻給那個教會我等待的人。」（二○）

精華 FAQ

  • 在音樂停止、舞廳與觀眾逐漸消散後，卡洛斯留下一句「好好活著」，隨即化作無數微光消失，像是放下了長久以來的執念，也象徵這段故事正式走向終結。

  • 她醒來時，地下排練廳已恢復為原本的廢棄地下室，沒有燈火、音樂與舞廳，只剩斑駁牆面和積滿灰塵的地板，顯示先前的幻象與異象已完全消散。

  • 依蕾娜從地上撿起真正的最後一頁樂譜，頁面潔白無改動，最下方寫著「獻給那個教會我等待的人。」這句話點出作品背後的情感核心，也為整段旋律劃下句點。

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