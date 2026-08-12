那些男人教我的事（一一）

「那，你給他發個信息，讓他過來一起吃個飯吧，當面談清楚，分個徹底。我不想和任何男人有任何關係了，太煩了。」當時，我是想讓小玉解脫，不希望她為了我的事，承受同學們異樣的目光。

我們三人默默地吃完各自碗裡的牛肉麵，小玉說她先回宿舍，留下我和陳鵬在餐廳裡聊。陳鵬叫我出去，我不去，讓他就在這裡說。他不聽，站起來拉我。

我怕遇到同學，不情不願地跟著他出去，往學校反方向走。走了五、六條街，他突然轉過身，拽著我就進了旁邊一個小巷子。我掙扎著要往回跑，他氣得用拳頭砸電線桿，砸得手背關節 處裂開幾個口子，鮮血流了出來。

他不管不顧，又去砸牆壁。我怕他受傷，也怕他惹事，只好站住，讓他快說。他不管巷子裡稀稀落落的行人，轉身抱住我，把我的腦袋按在他的胸前，問：「你聽到我的心跳了嗎？你聽聽，我都要死了，你聽聽我的心跳。你這個沒良心的壞女人，你還有沒有良心？你怎麼能這樣？」

糊裡糊塗的，不知道什麼時候，我又哭了、軟弱了、放棄抵抗了。我和陳鵬再次和好了。我低估了陳鵬胡攪蠻纏的勁兒，高估了我抵禦他狂風暴雨的意志力。

在我的出租屋睡飽後，陳鵬懶懶地起床穿好了衣服，找了些剩飯，胡亂打發了早飯，轉來轉去收拾了幾件亂扔的衣服，一屁股坐在正看書的我旁邊，沉著臉問我和魯青雲的交往細節。

我不肯說。他陰陽怪氣地嘲諷：「你是不是想腳踩兩條船？過幾天你們倆和好了，也就沒我什麼事了？你還挺會玩。」（一一）