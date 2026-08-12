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張潮對他童年的回憶很溫馨。他說小時候就喜歡在冰上玩，男孩子玩爬犁、抽冰尕兒，用小鞭子抽，戴手套不靈活，就把手套摘了，手很容易就皴裂了。晚上回到家，媽媽就把他的手放在熱水中泡，用肥皂洗乾淨，再塗上嘎拉油。然後坐在板凳上，將手伸在爐子邊烤，讓嘎拉油潤進皮膚裡，皸了的手就恢復光滑了。

光滑得像嬰兒一樣。他說，很感慨地笑笑。

我們這樣說著，好像回到小時候，忍不住興高采烈。這時門開了，一個女人走了進來。燕子忙站起身，迎過去給我們介紹，說這是卡米拉。

卡米拉身材高䠷，容長臉，一雙細細的丹鳳眼，白皮膚，頭髮卻異常漆黑。我那時剛到蒙城不久，剛剛習慣了當地人稱我們是棕頭髮、棕眼睛，原本我們都唱「黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚，到了加拿大 才知道，黑人兄弟才是真的黑，我們只是棕頭髮、棕眼睛、黃皮膚」。但是卡米拉的頭髮是真的黑，讓我想起〈眉間尺〉中那句話，「像夜一樣黑」。

我當時不太喜歡「卡米拉」這個名字，大概因為卡米拉是戴安娜的情敵。

但是這個卡米拉是我們的同胞，有一種冷艷飄然的感覺。她出現在我們面前時，我們這一夥兒守著燒土豆，談論嘎拉油和油亮棉襖袖子的人，突然噤聲，一時不知道說什麼好。

卡米拉不是我們這一夥同鄉的，她是燕子的另一層社會關係。我們來時，燕子並沒有說都有誰參加，我們也不會問。這是規矩，主人請你，你就是客人，客隨主便。

張潮和老何站起來，禮貌一下，就去廚房了。我和燕子站著，等著卡米拉入座。我們這才想起，燕子準備的聖誕大餐。

那真是一頓豐盛的大餐。當然這只是一頓中國過春節時的大餐。有梅菜扣肉，有水晶豬手、蒜蓉牛扒、桂片蝦球，還有時令青蔬。在這大雪紛飛的十二月，時令青蔬都是從南美洲運過來的。我們吃著這些用南美洲食材做的家鄉菜，南北通吃、中西合璧，一邊講著笑話。其實西人的聖誕大餐與我們的完全不同，我們只是借聖誕之名，聚在一起吃一頓。

我在認識了亞迪納之後，才知道聖誕節就像我們的春節，有許多傳統食物，每一天都不同。有一天，我忘記了哪一天，他們吃一種特製的麵包，是用啤酒釀成的。還有一道飲料，據說也可以做湯，是將牛奶和雞蛋放在一起攪成糊狀。我曾試圖喝了一口，濃稠有腥氣，我就不再喝了。

所以你看，我們只是在聖誕吃上一桌故鄉的大餐。我們的中國胃得到了滿足，尤其在吃到甜酸排骨的時候。燕子做的甜酸排骨不像是一道葷菜，更像是一道甜品。這種甜酸包裹的鮮肉味道，讓我想起我剛來的時候，在唐人街的玉溪園自助餐打過工，那裡的甜酸排骨非常受歡迎。

但卡米拉的安靜和嚴肅，讓我們與往日不同。從卡米拉一進門，我就感到燕子對我的態度改變了。本來我們是無話不談的親密，卡米拉一來，燕子就對她親密起來。不僅親密，而且處處讓著卡米拉。比如吃飯，卡米拉居然坐在主人座位上，這讓我感到很不可思議。但燕子說她坐在側座，方便照顧大家上菜取酒。

老何也沒說什麼，就與張潮坐在一起喝起酒來。以前老何都是坐在主人桌上，男人們坐在左側、女人們坐在右側。男人們扎堆兒談政治科技、眼鏡上的錄像機、特斯拉與火星人。女人們扎堆兒談養生健康、孩子的問題、自己的情緒管理。

卡米拉坐在我對面，她很沉默。當我說到我剛落地時曾在玉溪園打工時，她的眼睛直視著我，停留了幾秒鐘。這時候張潮叫了一聲，他說老何，你的院子裡來了好幾條狗。老何站起身向外望，然後坐下來，說那不是狗，是土狼。

土狼到你家來了，我驚叫說，這不是很危險嗎？

也沒什麼。老何說，大雪天沒吃的，牠們會來翻垃圾桶。牠們膽子小，你只須大聲怪叫，牠們就會跑掉。

老何嘆一口氣說：我剛來蒙特婁就看見過土狼，算起來我們也是老相識了。

什麼時候，我怎麼不知道？燕子問。

那時候我還沒認識你。老何說，我在東坡樓洗碗，累得要命，好不容易挨到打烊，推開門，差點被風颳倒。原來我們不知道，外邊正在下暴風雪。我的車停在路邊，現在被包成了雪球，難以辨別。地鐵已經停了，我不能回家。我說怎麼辦，跟我一起的王哥說，沿著聖凱瑟琳街一直上去有脫衣舞廳，二十四小時營業。我們就去脫衣舞廳過了一夜。

老何是一個講故事的能手，他的故事我很愛聽。不僅因為他的故事好，還因為裡面有我們共同的生活，下面就是他的故事。（二）