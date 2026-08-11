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傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

第七夜（四）

瑜佳仁
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隨著一聲清脆的快門聲，畫面定格了。瑪麗亞低頭看著照片，滿意地點點頭。

「等我們從拉斯維加斯回來。」她笑著對我說：「我們再拍一張。」

我笑著回答：「好。」

第五夜 心跳慢了一點

第五天晚上，我剛走進泳池，就發現瑪麗亞和布蘭卡已經在熱水池裡等我了。只是今晚，瑪麗亞沒有像往常一樣遠遠朝我揮手。她安靜地坐在那裡，雙手放在水裡，臉上依然帶著笑，卻比前幾天少了一點神采。

「今天去看醫生了？」我剛坐下，隨口問了一句。

布蘭卡點點頭，「陪她去的。」

瑪麗亞笑了笑，像是在說一件再平常不過的事情；「本來只是例行複診，醫生又做了心電圖，還戴了一會兒監測儀。」

我問：「醫生怎麼說？」

她聳了聳肩，「說我的心跳有點慢，不過，還不到需要處理的時候。」

布蘭卡接過話；「醫生說，繼續觀察，藥物暫時不用調整。如果覺得頭暈、胸悶或者暈倒，再馬上回來。」

聽到這裡，我下意識問了一句：「最低的時候多少？」

瑪麗亞想了想，「好像四十幾。」

我點點頭，沒有再說什麼。護士這個職業有個習慣：聽見一個數字，腦子裡就會自動判斷。每分鐘四十幾次，對有些老人來說，不一定危險；如果沒有症狀，醫生確實可能只會繼續觀察。可是，觀察，並不代表可以掉以輕心。

布蘭卡笑著拍拍瑪麗亞，「你看，我就說不用緊張。」

瑪麗亞笑了，「是啊，醫生還說，我最需要的是少操心。」

她故意嘆了口氣：「可我家裡那個病人，比我還不聽話。」

我知道，她說的是丈夫。（四）

精華 FAQ

  • 她做了心電圖與短暫監測，醫生發現心跳有點慢，最低約四十幾下，但目前還不到需要處理的程度，先建議持續觀察。

  • 醫生表示暫時不用調整藥物，只要繼續觀察即可；若之後出現頭暈、胸悶或暈倒等症狀，就要立刻回診處理。

  • 因為醫生認為她的狀況尚可觀察，反而提醒她少操心；她便半開玩笑地說，家裡那位病人比她更不聽話，指的就是丈夫。

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