五十年的悔恨、五十年的尋找、五十年的等待，此刻終於走到盡頭。

她慢慢向前，將自己的手放進卡洛斯掌心。

卡洛斯輕聲說：「你來了。」

這一次，她沒有遲到。

音樂忽然響起，不是從任何樂器傳來，而是從整個空間流出，像城市深處埋藏半世紀的回聲，終於被喚醒。

班多鈕手風琴、小提琴、鋼琴，低沉而溫柔。

〈最後的探戈〉，真正的「最後的探戈」。

卡洛斯與紅裙女子開始起舞。沒有華麗技巧，沒有炫耀，沒有表演。只是兩個相隔半世紀的人，安靜地完成一場未竟的約定。

一步，又一步。

依蕾娜忽然發現，那些困擾自己多年的旋律，其實從來不是悲傷，而是思念。

她一直以為卡洛斯被困在這裡，現在才明白，真正困住他的，是尚未說完的告別。

舞步緩緩推進，音樂逐漸接近尾聲。卡洛斯的身影，慢慢透明。先是指尖，然後是肩膀，接著是整個身體。

紅裙女子當然看見了，但她沒有停下。因為她知道，這一次不能停，永遠不能停。

卡洛斯望著她，目光溫柔如昔，「你知道嗎？」

「什麼？」

「其實我從來沒有責怪妳。」

紅裙女子閉上眼，淚水不斷落下。她等了半輩子，就為了聽這句話。

音樂來到最後一段，卡洛斯忽然停下。整個舞廳變得安靜。所有人都知道，最後一步到了。那個被等待了五十年的瞬間。

卡洛斯低頭看著兩人的腳步，然後輕聲說：「還記得嗎？」

紅裙女子點頭。她當然記得，因為這一步，曾是卡洛斯無數次修改的原因，也是〈最後的探戈〉永遠缺失的結尾。

兩人同時讓最後一步落下。（一九）