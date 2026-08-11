我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

那些男人教我的事（一○）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

陳鵬的威脅淡去之後，魯青雲又變回原來的樣子。很久不聯繫，信息幾天後才回覆，說太忙了，或者沒看到。但只要我提分手，他總在一分鐘內回我。

我終於覺察到，他只是要我做他的女朋友，他需要的只是有這麼一個人。那段時間，央視正在播放瓊瑤的《煙鎖重樓》，當我看到一重又一重的牌坊，那些哭泣和隱忍的女人，突然明白了我的功能：就是那座牌坊。拿了他給的名分，再也見不到他的人。

我想了好幾夜，給他發了條長信息再次提了分手，並請他再也不要聯繫我。

他沒回信息。第二天、第三天，很多天都沒信息。我想，也好吧，沉默就是默認。

我有些委屈，懷疑他從未喜歡過我，也感到從未有過的輕鬆──我終於不用扮演溫順懂事的小女友了，也不必小心翼翼做人了。

我有任何大的決定後，都是第一時間找到小玉，忙不迭地絮絮叨叨所有的細節。她總是和我同仇敵愾，傾聽我的委屈與糾結時，她比我還憤怒。她拉住我的手，「對的、對的，分了吧，早點分了好。他不在乎你，裝幾天把你哄好就不裝了。」

過一會兒，她好像下了什麼決心，說：「既然分了，你見見陳鵬吧！他已經瘋掉了，找了我無數次了。也不說話，就那樣坐我對面發呆，我快被他搞瘋了。」

半年前，小玉以為魯青雲很快會和我結婚。畢竟他已經三十二歲，屬大齡未婚。

小玉說，陳鵬給她講我們說過的話，講我們在一起曾經多開心，講了幾次就沒了可講的。可他還是來找小玉，不說什麼，問幾句閒話就走，過幾天又來。

小玉掉眼淚，說：「他看著挺可憐。」（一○）

精華 FAQ

  • 因為她發現魯青雲只想要她當女朋友，卻不願真正經營關係，平時冷淡敷衍，只有在她提分手時才迅速回應，讓她看清自己只是被需要的名分。

  • 牌坊象徵一種徒有名分、沒有實質陪伴的婚戀位置。主角拿到他的名分後，反而更像被供著的擺設，見不到人，也感受不到真正的愛與互動。

  • 陳鵬持續找小玉，雖然不多說話，卻反覆上門、坐著發呆，顯得非常失落；小玉一方面替主角站隊，一方面又覺得陳鵬看起來可憐，情緒相當矛盾。

瓊瑤

上一則

喇叭花

下一則

走過低谷與創業失敗 蘇思源投入公益送餐助弱勢

延伸閱讀

搶救婚姻總動員（上）

搶救婚姻總動員（上）
討債鬼(上)

討債鬼(上)
漸行漸遠（五）

漸行漸遠（五）
搶救婚姻總動員（中）

搶救婚姻總動員（中）

熱門新聞

林海音家是半個台灣文壇，前排左起黃春明、林懷民、隱地，後排左起林海音、何凡、余光中、范我存、殷張蘭熙、簡靜惠、張系國。（圖／夏烈提供）

夏日藍豹追憶

2026-08-04 02:00
向井太太贈送作者女兒紅豆羹。

不老的向井太太

2026-08-07 02:00

七十後的人生進行式

2026-08-06 02:00
退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教，陳麗琴獲教育奉獻獎。（圖／基隆市府教育處提供）

陳麗琴退而不休 孜孜不倦奉獻幼教10年獲教育奉獻獎

2026-08-07 07:00

把客機坐成專機

2026-08-08 02:00

老了諸事慢為先

2026-08-05 02:00

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」