那些男人教我的事（一○）

陳鵬的威脅淡去之後，魯青雲又變回原來的樣子。很久不聯繫，信息幾天後才回覆，說太忙了，或者沒看到。但只要我提分手，他總在一分鐘內回我。

我終於覺察到，他只是要我做他的女朋友，他需要的只是有這麼一個人。那段時間，央視正在播放瓊瑤 的《煙鎖重樓》，當我看到一重又一重的牌坊，那些哭泣和隱忍的女人，突然明白了我的功能：就是那座牌坊。拿了他給的名分，再也見不到他的人。

我想了好幾夜，給他發了條長信息再次提了分手，並請他再也不要聯繫我。

他沒回信息。第二天、第三天，很多天都沒信息。我想，也好吧，沉默就是默認。

我有些委屈，懷疑他從未喜歡過我，也感到從未有過的輕鬆──我終於不用扮演溫順懂事的小女友了，也不必小心翼翼做人了。

我有任何大的決定後，都是第一時間找到小玉，忙不迭地絮絮叨叨所有的細節。她總是和我同仇敵愾，傾聽我的委屈與糾結時，她比我還憤怒。她拉住我的手，「對的、對的，分了吧，早點分了好。他不在乎你，裝幾天把你哄好就不裝了。」

過一會兒，她好像下了什麼決心，說：「既然分了，你見見陳鵬吧！他已經瘋掉了，找了我無數次了。也不說話，就那樣坐我對面發呆，我快被他搞瘋了。」

半年前，小玉以為魯青雲很快會和我結婚。畢竟他已經三十二歲，屬大齡未婚。

小玉說，陳鵬給她講我們說過的話，講我們在一起曾經多開心，講了幾次就沒了可講的。可他還是來找小玉，不說什麼，問幾句閒話就走，過幾天又來。

小玉掉眼淚，說：「他看著挺可憐。」（一○）