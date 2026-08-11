圖／123RF

我們聽著音樂──

一點巴哈、一點悲傷的舒伯特

有一瞬間我們聽著沉默

而暴風雪在屋外呼嘯

風把它藍色的臉

壓在牆上

──扎加耶夫斯基

聖誕節 的時候，燕子約我們到他家去聚會。她住在南岸小鎮，開車要四十分鐘。我們到了那裡，房子分布得零零落落的，每一家與鄰居都隔著院子，周圍都是雪。燕子特地在屋外掛了一個紅燈籠，以便我們辨識。進了院子，靠著牆堆著一堆木柈子，我一下子感到好像回到小時候。我小時候在大興安嶺住過一年多，對木柈子很有感情，那是冬天取暖的燃料。在城市裡很難看見，即使有些老房子還有壁爐，但越來越多的人家不再起火了。維修煙囪很麻煩，也不利於環保。

更多的人家以電子壁爐代替了木柈子壁爐，只須按一下電鈕，電子壁爐就燃燒起來。當然那不是真的火，而是隔在屏幕後虛擬的火苗。我小的時候，對壁爐有遐想，那是在讀俄羅斯文學時產生的，躺在地毯上，讀著書，身邊是壁爐，木柈子在劈里啪啦的燃燒──

我們進了門，一眼就看見地中間還有一個爐子，是我們小時候北方人家用的。爐子像鐵桶一樣，爐子上的蓋是一圈一圈的鐵圈，還有粗煙筒，將煤氣排出室外。這樣的場景我好多年沒見了，最近一次見還是在電影裡。我們一行人忍不住歡呼，歡呼之餘當然好奇，在蒙特婁的今天，怎麼會有這樣的取暖設施？

燕子說這是前屋主留下的，是因為1998年蒙特婁的大暴雪。我以前聽人說過，但那時我還沒有來到這裡。據說那次的大暴雪十分可怕，城裡大面積地區斷電。正是隆冬，斷電的人家完全不能生活。燕子曾經給我講過那段經歷，她說斷電之後，溫度下降得很快。他們跑到另外一個朋友家，幾戶人家組成一個集體，男人們去超市搶食物，女人們在家做飯、帶孩子，就像戰時。

有一次我家也停了電，室溫漸漸冷下來，我們就鑽進被窩，既沒有照明，也沒有網路，更沒有炊火，好像世界一下子沉寂了，沉寂到人類最原始的狀態。還不到兩個小時，我們就開始在被上加毯子，而且開始憶苦思甜，回憶小時候家中的寒冷與溫暖。張潮開始講如何用松油明子點火，當他講到在爐火中燒土豆時，我都有賣火柴小女孩的感覺。那時我有點兒恍惚，我想不會是燒鵝從火中走出來了吧。我有點害怕，所以我制止住張潮興致勃勃的回憶。我說別說了，睡覺吧，然後閉上眼睛。但張潮說不能睡，因為不知道室溫會降到幾度。

睡著是危險的，他說，賣火柴的小女孩一睡著就凍死了。我這才意識到，他剛才源源不斷的回憶，來自於恐懼。

第二天，我把停電的事講給燕子，她立刻變了臉色，大聲說：停電了，你還等什麼，在這時候要立刻跑，跑到有電的朋友家。早跑的就早有位置，不然有電的人家會被擠滿，容不下那麼多人，那你只能去避難所。

我從來沒想到如此嚴重。因為後來，大概三小時之後，電來了。我們歡呼著一躍而起，開始燒水做飯。張潮對我說，想想看，其實我們的生命只懸於一線，一根電線。

如今燕子家的土爐子讓我看到了1998年大暴雪的遺物，而且是在二十多年之後。前屋主沒有拆除它，燕子也沒有拆除它。燕子說買房子的時候，這個鐵爐子加了分。

沒覺得它醜陋嗎？我問。鐵爐子在客廳中間，煙囪就在半空中向窗外延伸，說實話，很不美觀。

怎麼會，燕子說，我們看見這個爐子感到好安全，我們高興還來不及呢。這樣的土爐子不多，撿到它是我們的幸運。

我屈指算算，大暴雪至今正是二十五年。可見大暴雪雖然消失了，但它給人們心理的陰影還在。

不過當時我們並沒有想太多。我們一見到土爐子就高興起來，紛紛跑到燕子的廚房去找土豆和紅薯。我們一點不見外地東找西找，然後將土豆和紅薯扔到爐火中，又想到這樣要等好久才能熟，就開始把另一些土豆和紅薯切成厚片，放在鐵圈上烤。我們一夥人圍坐在火爐邊上，一邊回憶起小時候的生活，一邊將土豆、紅薯片翻來翻去。室溫升起來，我們開始脫掉外套，整個身體也變得柔軟起來。

我小時候生活在北方，那時我們的教室中央就有這麼一個爐子。我同桌是個邋遢的男孩兒，冬天時他總是穿一件黑棉襖，戴一個棉帽。棉帽扣在他頭上，兩個帽子翅兒飛起來，一高一低在他的耳朵兩邊上上下下。他愛流鼻涕，每次流鼻涕就用棉襖袖蹭一下，一個冬天下來，他的襖袖子是一片明晃晃的亮光。（一）