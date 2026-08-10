無名之夢（全文完）
喬雨說前妻是我的繆斯，就算分開那麼多年，都還在我心中幫助我創作。可是她死了，繆斯就徹底不見了，我的藝術也完了。
白千敘又陷入良久沉默，我無法知曉他心裡想什麼，可我猜他後來對這個說法一定有所改變。因為他在攝影集的扉頁上寫著：我的第一個繆斯是和我在一起的人，它的名字是「得到」。第二個繆斯是一個離開我的人，它的名字叫做「失去」。
結婚手續、儀式、拍婚紗照都是毫無意義的。他站起身來對我說，喬雨當時也說，我簡直是個愚蠢的瘋子。
他大笑幾聲，兩隻鴨子撲通跳入水中。在笑聲裡，他臉上露出天真，帶了幾分興奮地問我：你的那些婚紗禮服還在嗎？
他見我點頭，靠近些說：我想請你來我的畫室拍些照片。
還是去年的那個畫室嗎？我抬頭問。
是另外一間，我只租了兩個月，他再次坐下說，然後就離開這裡。
那你想讓我做什麼？我問。
到時候你帶上服裝和相機設備，他說，上次那張支票就算我付給你的報酬。
他不允許我再度推辭，跟我商量具體時間。至於拍攝內容，他說，到了自然清楚。
他的畫室看起來比我的工作室還要小，四處乾淨整潔。畫室角落裡，落著一堆大大小小的畫，其中就有畫展上他為我講解的那幅。
一大扇北窗，把室內大部分都照亮。在柔和的光線中，站立著兩棵樹和一對骷髏骨骼。骷髏和樹都是假的，也都有一人來高。
白千敘接過我帶去的婚紗禮服，開始給骷髏和樹穿上，將它們擺出不同的姿態。
他那時的神情好似一個五、六歲的孩子，玩著自己珍愛的玩具，在心中編織著各式各樣只有他自己才知道的故事。（全文完）
他認為前妻曾是自己的繆斯，即使分開多年，仍在精神上幫助他創作；但當前妻死去後，他原本依賴的靈感也像被一併帶走，顯示他對愛情與藝術有很深的連結。 白千敘在攝影集扉頁上寫下，第一個繆斯是「得到」，第二個繆斯是「失去」，代表他不再只把創作寄託於某個人，而是把擁有與喪失都視為藝術靈感來源。 他讓婚紗禮服穿在假樹與骷髏骨骼上，像在把婚姻、死亡與創作重新編排成故事；他玩弄道具時像孩子般投入，暗示他正以想像力重建內心世界。
精華 FAQ
他認為前妻曾是自己的繆斯，即使分開多年，仍在精神上幫助他創作；但當前妻死去後，他原本依賴的靈感也像被一併帶走，顯示他對愛情與藝術有很深的連結。
白千敘在攝影集扉頁上寫下，第一個繆斯是「得到」，第二個繆斯是「失去」，代表他不再只把創作寄託於某個人，而是把擁有與喪失都視為藝術靈感來源。
他讓婚紗禮服穿在假樹與骷髏骨骼上，像在把婚姻、死亡與創作重新編排成故事；他玩弄道具時像孩子般投入，暗示他正以想像力重建內心世界。
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