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最後的探戈（一八）

清禾
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卡洛斯的身影變得更加透明，他看向依蕾娜，目光溫和。

「現在我知道那孩子後來怎麼樣了。」

依蕾娜愣住，「你是說我？」

卡洛斯點頭，「你活下來了，這就夠了。」

依蕾娜還想說什麼，卻發現喉嚨像被堵住，一句話都說不出來。

因為她忽然意識到，這可能是最後一次見到卡洛斯，最後一次見到這個改變自己命運的人。

就在這時，紅裙女子向前一步。

「如果我當年去了，」她輕聲問，「結果會不一樣嗎？」

卡洛斯沉默很久，然後微笑。那是真正輕鬆的笑容。「不知道。但我們至少能跳完那支舞。」

排練廳裡忽然安靜下來。所有人都明白，真正的結局終於來了。

那支遲到了半個世紀的探戈，即將開始。

12 最後的探戈

坍塌仍在繼續。灰塵從天花板不斷落下，遠處傳來石塊崩裂的轟鳴。

然而此刻，沒有人離開。彷彿所有人都明白，有些事情必須先完成，否則永遠不會結束。

卡洛斯走向舞台中央。準確地說，那曾經是排練廳中央。

隨著記憶與現實開始重疊，周圍的景象正在改變。破碎的牆壁逐漸消失，灰塵褪去。坍塌的天花板重新完整，黯淡的地下室化成燈火通明的舞廳。紅色絲絨、水晶吊燈、光潔的木地板，以及來自另一個年代的笑聲。

阿方索望著四周，「這是……」

依蕾娜輕聲回答：「記憶。」

不是幻覺，是這個地方曾經存在過的樣子。

卡洛斯伸出手，看向紅裙女子。五十年後，這個動作再次出現。時間彷彿回到最初那一夜。

紅裙女子站在原地，久久沒有移動，眼淚無聲滑落。

她想起那個夏天，想起第一次相遇，想起那些一起跳舞的夜晚，想起自己沒有赴約的那一天。（一八）

精華 FAQ

  • 他告訴依蕾娜，他已經知道那個孩子後來的命運，而那孩子就是她自己；對卡洛斯而言，只要她活下來就已足夠，這也成了他最後的溫柔告別。

  • 她想知道如果自己當年真的赴約，事情會不會有不同結局；卡洛斯沉默後表示不知道，但也說至少兩人能把那支舞跳完，點出遺憾與遲來的完成。

  • 因為坍塌與記憶開始重疊，這個空間恢復成過去曾存在的樣子，從破碎地下室轉為燈火通明的舞廳，象徵過往情感與未竟之事終於被重新召回。

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