我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

那些男人教我的事（九）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

他靜靜地等我回應，空氣漸漸曖昧。他靠在胡桃木的書櫃上，他的氣息不帶菸草味，是乾淨的男性味道，讓我覺得安心。

我不知道為什麼在那樣的時候，竟然點了點頭，就像被人下了蠱，沒有個人意志的，就點了點頭。我就是那麼愚蠢、那麼軟弱。就這樣，我成了他官宣的「女朋友」。每月被召見一次，吃完飯自己回學校，或者回城中村的出租屋。他始終彬彬有禮，像在和一個客戶交往，乾淨、得體，卻無溫度。

我想，也許我們還不熟吧，需要時間。我剛從一段過於濃烈、時刻都在燃燒的初戀中脫身，這清淡的溫吞水正好可以讓我喘口氣。只是，清淡久了，我感覺到無色無味的恐慌和空虛。

那次，魯青雲雖然不明說，卻隱含譴責與不屑，和年輕男人爭奪一個不值得的女孩兒態度，讓我狠心拒絕了陳鵬的見面請求。過了兩周，魯青雲發傳呼問我可好，我回覆他：「我很好，我在廣告公司上班呢。」

「好好工作、好好吃飯，有空了給我打電話。」

「好。」

「明天中午我過來陪你吃飯，在泰然酒樓，就是小西門旁邊我們去過的那家，十二點半吧。好嗎？」

我猶豫了很久、很久，回了個「好」。

魯青雲像變了個人，開始陪我逛街，記起了我愛吃什麼，帶我看電影，甚至去遊樂場玩他毫無興趣的項目。他從不碰我脖子以上的頭，也不觸摸小臂以下身體。最親密的動作不過是拉拉胳膊。我沒有和陳鵬和好，卻和他莫名其妙分了一次手，又莫名其妙復合。

當時，我以為魯青雲更尊重我，不是只圖情慾的滿足，他給我更多的安全感和永遠可以在一起的篤定。（九）

精華 FAQ

  • 她在曖昧氣氛中被帶動，幾乎像失去自主意志般點頭答應。當時她剛脫離一段濃烈的初戀，對這種溫吞關係產生短暫依賴與安全感。

  • 兩人交往偏冷淡克制，他每月見她一次，吃完飯就讓她自行回去，態度彬彬有禮卻幾乎沒有溫度，像在維持一段得體但疏離的關係。

  • 因為魯青雲開始陪她逛街、看電影、去遊樂場，還記得她愛吃什麼，並保持肢體界線，讓她誤以為這種克制代表尊重與可以長久的承諾。

上一則

百歲模範父親郭坤榮 台電首批台籍工程師蓋過2水庫

延伸閱讀

遇見福爾摩斯（下）

遇見福爾摩斯（下）
漸行漸遠（三）

漸行漸遠（三）
搶救婚姻總動員（上）

搶救婚姻總動員（上）
討債鬼(下)

討債鬼(下)

熱門新聞

林海音家是半個台灣文壇，前排左起黃春明、林懷民、隱地，後排左起林海音、何凡、余光中、范我存、殷張蘭熙、簡靜惠、張系國。（圖／夏烈提供）

夏日藍豹追憶

2026-08-04 02:00
向井太太贈送作者女兒紅豆羹。

不老的向井太太

2026-08-07 02:00

七十後的人生進行式

2026-08-06 02:00
退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教，陳麗琴獲教育奉獻獎。（圖／基隆市府教育處提供）

陳麗琴退而不休 孜孜不倦奉獻幼教10年獲教育奉獻獎

2026-08-07 07:00

老了諸事慢為先

2026-08-05 02:00

把客機坐成專機

2026-08-08 02:00

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法