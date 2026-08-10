那些男人教我的事（九）

他靜靜地等我回應，空氣漸漸曖昧。他靠在胡桃木的書櫃上，他的氣息不帶菸草味，是乾淨的男性味道，讓我覺得安心。

我不知道為什麼在那樣的時候，竟然點了點頭，就像被人下了蠱，沒有個人意志的，就點了點頭。我就是那麼愚蠢、那麼軟弱。就這樣，我成了他官宣的「女朋友」。每月被召見一次，吃完飯自己回學校，或者回城中村的出租屋。他始終彬彬有禮，像在和一個客戶交往，乾淨、得體，卻無溫度。

我想，也許我們還不熟吧，需要時間。我剛從一段過於濃烈、時刻都在燃燒的初戀中脫身，這清淡的溫吞水正好可以讓我喘口氣。只是，清淡久了，我感覺到無色無味的恐慌和空虛。

那次，魯青雲雖然不明說，卻隱含譴責與不屑，和年輕男人爭奪一個不值得的女孩兒態度，讓我狠心拒絕了陳鵬的見面請求。過了兩周，魯青雲發傳呼問我可好，我回覆他：「我很好，我在廣告公司上班呢。」

「好好工作、好好吃飯，有空了給我打電話。」

「好。」

「明天中午我過來陪你吃飯，在泰然酒樓，就是小西門旁邊我們去過的那家，十二點半吧。好嗎？」

我猶豫了很久、很久，回了個「好」。

魯青雲像變了個人，開始陪我逛街，記起了我愛吃什麼，帶我看電影，甚至去遊樂場玩他毫無興趣的項目。他從不碰我脖子以上的頭，也不觸摸小臂以下身體。最親密的動作不過是拉拉胳膊。我沒有和陳鵬和好，卻和他莫名其妙分了一次手，又莫名其妙復合。

當時，我以為魯青雲更尊重我，不是只圖情慾的滿足，他給我更多的安全感和永遠可以在一起的篤定。（九）