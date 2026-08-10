圖／123RF

「當然。」她毫不猶豫地點頭，「我還準備洗幾張照片。現在的人都把照片放手機裡，可我還是喜歡相紙。」

她笑著說：「照片拿在手裡，才像真正留下了回憶。」

我忽然想到，現在已經很少有人會把照片洗出來了。可像瑪麗亞這一代人，仍然相信，有些幸福應該放進相框，擺在客廳裡，陪著歲月慢慢發黃。

熱水池裡的計時結束了。她照例站起身，準備去泳池。可這一次，她扶著扶手，停頓了兩三秒。

我下意識看了她一眼：「怎麼了？」

她笑著擺擺手，「今天陪丈夫做復健，站得久了一點，腿有點酸。」

我是護士，這樣的動作，我每天都會見到。可不知道為什麼，我還是多看了一眼。還好她很快又恢復了平常的樣子，一步、一步走進泳池。依舊是那樣緩慢而均勻地游著，二十分鐘，一圈也不少。游完以後，她沒有馬上離開，而是坐在池邊，把雙腳浸在水裡，靜靜休息了一會兒。

我走過去，「今天累了嗎？」

她輕輕笑了一下，「可能是年紀大了。」

她抬起頭，看著泳池明亮的燈光。

「不過沒關係，等從拉斯維加斯回來，我準備再報一個老年瑜伽班。」

「人老了，更不能偷懶。」她說這句話的時候，臉上的神情認真得像在給自己下決心。

離開前，她又確認了一遍手機裡的機票。然後像完成了一件人生大事一樣，小心翼翼把手機放進包裡。

她朝我揮揮手，「晚安。」

我也笑著回應，「祝你們旅途愉快。」

「還沒出發呢。」她回過頭，眨了眨眼，「不過，我已經開始期待了。」

看著她慢慢走向更衣室，我忽然覺得，一個人能夠對未來充滿期待，是一件多麼幸福的事情。

第四夜 老朋友

第四天晚上，我還沒推開泳池的玻璃門，就聽見一陣笑聲。笑聲穿過潮濕的空氣，從熱水池的方向傳來。

我忍不住加快腳步。遠遠的，就看見瑪麗亞和另一位老太太坐在熱水池裡，笑得像兩個剛放學的小女孩。

瑪麗亞一眼就看見了我，高高舉起手，「快過來！今天我要給你介紹一個人。」

我走進熱水池，那位老太太已經站起身，主動朝我伸出手，「我是布蘭卡。」

她笑容爽朗、眼睛明亮，一頭淺金色的短髮梳得一絲不亂。雖然上了年紀，舉手投足卻透著一種幹練和優雅。

「從亞利桑那來的。」她指了指瑪麗亞，「為了陪這個老太太慶祝金婚。」

瑪麗亞立刻笑著抗議，「什麼叫老太太？」

「難道你不是？」布蘭卡故意一本正經地問，兩個人同時笑了起來，我也忍不住笑了。她們之間沒有一點客套。那種默契，只有幾十年的老朋友才會有。

布蘭卡一邊泡著熱水，一邊打量著我。

「終於見到你了。」她笑著說，「瑪麗亞每天回家，都要跟她先生說，今晚又和中國護士聊了什麼。」

瑪麗亞臉一下紅了，「哪有每天。」

「幾乎每天。」布蘭卡一點也不給她留面子，「昨天還說，你告訴她護士每天站十幾個小時，所以以後她更尊敬護士了。」

瑪麗亞無奈地笑著搖頭，「這個人，年輕的時候就喜歡揭我的短。現在還是一樣。」

布蘭卡得意地揚起眉毛，「因為我認識你，比你丈夫認識你還早。」

我有些驚訝，「真的嗎？」

瑪麗亞點點頭，「我們從小一起長大，後來一起上班。」

布蘭卡接過話，「那時候，她什麼都不會。第一次做牛排，煎得像木頭。」

瑪麗亞趕緊擺手，「別說了。」

「為什麼不能說？」布蘭卡笑得前仰後合，「後來她丈夫還特別給面子，一邊嚼一邊說，好吃。」

三個人一起笑出了聲。熱水輕輕翻滾著，整個熱水池都充滿了輕鬆的氣氛。聊著、聊著，我發現，她們的回憶裡幾乎都有彼此。年輕時一起上學、上班，後來一起結婚、一起生孩子。孩子長大以後，又一起學插花、旅行、參加社區活動。

幾十年的歲月，像一條長長的絲帶，把她們的人生緊緊繫在一起。我忽然有些羨慕，人生如果能有這樣一位朋友，大概是一件很幸運的事。

這時，布蘭卡忽然拍了拍瑪麗亞，「禮服拿出來了嗎？」

瑪麗亞點點頭，「下午又試了一次。」

「怎麼樣？」

「還能穿。」

布蘭卡立刻笑了，「我就說，你每天游泳沒有白練。」

瑪麗亞故意嘆了一口氣，「可是拉鍊還有一點緊。」她伸出兩根手指，比畫出一點點距離。「我決定，這幾天晚上都不吃甜點。」

布蘭卡馬上搖頭，「不行，旅行就是為了吃。禮服穿不上可以買新的，蛋糕不吃，今天就白過了。

瑪麗亞笑得眼睛瞇成了一條線，「你還是這麼會替自己找理由。」

「人生到了這個年紀，」布蘭卡忽然認真起來，「已經沒有必要為了減肥，放棄一塊喜歡的蛋糕了。」她停頓了一下，「能吃的時候，就好好吃。能走的時候，就好好走。能見到老朋友的時候，就好好見。」

就在這時，布蘭卡拿起放在池邊的手機，「來，你們兩個站過去。」

我愣了一下，「我也要？」

「當然。」她笑著說，「以後等他們金婚旅行回來，再拍一張。我要看看，是德州泳池好看，還是拉斯維加斯漂亮。」

我和瑪麗亞站在泳池邊，她很自然地挽住我的手臂。

布蘭卡舉起手機，「笑一個。」（三）