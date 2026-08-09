我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

無名之夢（五）

南轅
聽新聞
test
0:00 /0:00

他說：喬雨這些年都跟著我東奔西跑，真正算得上是一位賢妻良母。可她卻越來越不快樂，開始我以為是自己花太多的時間在畫畫上，冷落了她，想辦法找時間多陪她。她卻總是讓我把精力放在藝術上，不要因為她而分心。後來我才想到了婚姻這件事。我從前有個妻子，那時還年輕，我畫畫，她做我的模特。我們後來結了婚，再後來我們遠隔重洋，慢慢地疏遠，最後草草離了婚，跟結婚時一樣隨意。我們那時，也未拍攝婚紗照，我的前妻對此事一直耿耿於懷。我當時以為這些商業的東西，並不值得我們做。

對不起，我沒有冒犯的意思，他轉頭對我說，那時我比你現在還年輕得多呢。

我搖搖頭，又點點頭，他會意地笑了笑，接著說：後來我遇到喬雨，也就不想再結婚。喬雨對此並不在意，她說她愛的是我這個人，不是我的藝術，更不是我的名字。我被她感動。其實我們的關係一直很好。可我的創作卻越來越差。你上次畫展看到的畫，根本毫無價值。從前我的作品在大城市的藝術館裡展出，報紙、電視全都跟著報導。現在只能在一座空房子裡掛上一掛。

這時身後傳來一通關車門聲，和嘰嘰喳喳的大聲談笑。幾個年輕人下了車，向著林蔭道開始慢跑。

他望著那些人遠去的背影，嘆了口氣說：喬雨就是在那次失敗的婚紗照之後，決定真正徹底地離開我。她告訴我，她錯了，我的藝術、我的名字，和我這個人都是同一種東西，缺一不可。我的藝術衰敗、我的名字被遺忘，我這個人也不存在了。她說她早就失去了我，從我的前妻在六年前出車禍死去時開始的。（五）

精華 FAQ

  • 因她認為畫家的藝術、名字與他本人已不可分割；當藝術衰敗、名聲被遺忘後，他作為一個人的存在也隨之消失，所以選擇離開。

  • 他承認自己年輕時輕忽婚姻，與前妻結婚、疏遠、離婚都很草率，連婚紗照也沒拍，前妻一直耿耿於懷，成了他心中的遺憾。

  • 故事描寫畫家在創作下滑、情感失衡與身份失落之間掙扎，外在名聲與內在自我互相拉扯，最終連最親近的人也無法挽回。

上一則

我和親人的故事

下一則

百歲模範父親郭坤榮 台電首批台籍工程師蓋過2水庫

延伸閱讀

搶救婚姻總動員（上）

搶救婚姻總動員（上）
最後的探戈（二）

最後的探戈（二）
不走回頭路（三三）

不走回頭路（三三）
最後的探戈（六）

最後的探戈（六）

熱門新聞

林海音家是半個台灣文壇，前排左起黃春明、林懷民、隱地，後排左起林海音、何凡、余光中、范我存、殷張蘭熙、簡靜惠、張系國。（圖／夏烈提供）

夏日藍豹追憶

2026-08-04 02:00
向井太太贈送作者女兒紅豆羹。

不老的向井太太

2026-08-07 02:00

憶梨山水蜜桃

2026-08-01 02:00

雜貨店小開

2026-08-03 02:00
退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教，陳麗琴獲教育奉獻獎。（圖／基隆市府教育處提供）

陳麗琴退而不休 孜孜不倦奉獻幼教10年獲教育奉獻獎

2026-08-07 07:00

七十後的人生進行式

2026-08-06 02:00

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀