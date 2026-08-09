他說：喬雨這些年都跟著我東奔西跑，真正算得上是一位賢妻良母。可她卻越來越不快樂，開始我以為是自己花太多的時間在畫畫上，冷落了她，想辦法找時間多陪她。她卻總是讓我把精力放在藝術上，不要因為她而分心。後來我才想到了婚姻這件事。我從前有個妻子，那時還年輕，我畫畫，她做我的模特。我們後來結了婚，再後來我們遠隔重洋，慢慢地疏遠，最後草草離了婚，跟結婚時一樣隨意。我們那時，也未拍攝婚紗照，我的前妻對此事一直耿耿於懷。我當時以為這些商業的東西，並不值得我們做。

對不起，我沒有冒犯的意思，他轉頭對我說，那時我比你現在還年輕得多呢。

我搖搖頭，又點點頭，他會意地笑了笑，接著說：後來我遇到喬雨，也就不想再結婚。喬雨對此並不在意，她說她愛的是我這個人，不是我的藝術，更不是我的名字。我被她感動。其實我們的關係一直很好。可我的創作卻越來越差。你上次畫展看到的畫，根本毫無價值。從前我的作品在大城市的藝術館裡展出，報紙、電視全都跟著報導。現在只能在一座空房子裡掛上一掛。

這時身後傳來一通關車門聲，和嘰嘰喳喳的大聲談笑。幾個年輕人下了車，向著林蔭道開始慢跑。

他望著那些人遠去的背影，嘆了口氣說：喬雨就是在那次失敗的婚紗照之後，決定真正徹底地離開我。她告訴我，她錯了，我的藝術、我的名字，和我這個人都是同一種東西，缺一不可。我的藝術衰敗、我的名字被遺忘，我這個人也不存在了。她說她早就失去了我，從我的前妻在六年前出車禍死去時開始的。（五）