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最後的探戈（一七）

清禾
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沒有人說話，因為他們都感覺到了，這句話是真的。

不是鬼魂困在劇院，而是劇院困在時間裡。

那場火災、那場爭吵、那首未完成的曲子，形成一道無法結束的迴圈。五十多年來，它始終停留在同一刻，等待某件事發生。

現在，某個條件終於滿足了。

依蕾娜忽然想起那句話，「當舞結束時，一切都將完成。」

她猛然抬頭，看向紅裙女子。紅裙女子也在同一瞬間明白了。

她看著卡洛斯，聲音顫抖著：「不是曲子。」

「從來都不是。」卡洛斯微微一笑，「我等的不是結尾，而是你。」

地下排練廳陷入死寂。

五十年。

他等待的從來不是樂譜、不是創作、不是成名，甚至不是死亡。只是那個沒有赴約的人。

紅裙女子閉上眼，眼淚終於滑落。她忽然明白，自己這些年的尋找其實毫無意義。因為卡洛斯從未失蹤。失約的人，一直是她。

又一聲巨響。鋼琴旁的牆壁整面裂開，磚石崩落，地下空間開始大規模坍塌。

阿方索大喊：「我們必須離開！」

卡洛斯沒有動，米格爾也沒有動。

兩人同時看著那架老鋼琴、看著那本樂譜，像看著自己的一生。

許久之後，米格爾忽然笑了。那笑容不再瘋狂，也不再執著，只是疲憊，極度疲憊。

「原來如此。」他低聲說，「我用五十年追逐一首曲子，卻忘了它本來就不是給我的。」

卡洛斯沒有回答，因為答案早已存在。

〈最後的探戈〉從來不是獻給世界，而是獻給一個人。

米格爾慢慢翻開最後一頁，看著自己補上的那些音符，忽然笑了。

他伸手把那頁紙撕了下來。聲音很輕，卻像枷鎖斷裂。

下一秒，整座排練廳開始震動，比之前更加猛烈。（一七）

精華 FAQ

  • 故事指出，劇院不是被鬼魂困住，而是被火災、爭吵與未完成的曲子鎖在時間裡，形成無法結束的迴圈，直到某個關鍵條件終於被觸發。

  • 卡洛斯等待的從來不是樂譜或名聲，而是當年沒有赴約的人，也就是紅裙女子。她最後才明白，失約的人一直是自己。

  • 米格爾在明白〈最後的探戈〉不是為自己而寫後，親手撕下最後一頁補寫的音符。這代表他放下執念，從瘋狂追逐轉為疲憊而釋然。

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最後的探戈（七）

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最後的探戈（三）

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