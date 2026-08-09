那些男人教我的事（八）

那個時候的社會風氣就是那樣的，我得做出懂事的樣子，在有點成功的男人面前，做一個聽話的女人。起碼在人前，必須那樣。

他終於結束手頭工作時，天色已經黃昏。我坐在沙發上，把一本雜誌從頭到尾翻了好幾遍，心裡越來越冷──他對我，就像對辦公室裡的椅子，一個存在即可的物品。

我問：「那我先回去了？」

他連眼皮都沒抬一下，起身往外走。我只好小跑追上去。他低沉地哼了一聲，說：「餓了，先吃飯。吃飯再說。」

我是來說明要和前男友復合，想把我和魯青雲這段奇怪又畸形的男女關係，體面地終結掉。但餐廳的燈光柔和溫暖、食物香氣撲鼻。我吃著、吃著就忘了繃緊臉，甚至還笑了。

他吃得不多，只偶爾抬眼望我。等我放下筷子，他說：「我尊重你的決定。別有心理負擔。你要是有困難，記得告訴我。我永遠是你的後盾。你一個人生活不容易，你獨立，也聰明，但你還小，有什麼事千萬別客氣。我不會換電話號碼的。」

我低下頭，抑制住一絲感動和一些懷疑，我還有糾結，魯青雲對我是真心的嗎？為什麼我感覺不到他的真心？我很難喜歡一個人，一旦喜歡，就會陷入執念，很難割捨，這是我最致命的弱點。

我的動搖不僅僅因為年輕，更多是由於從未真正感受過男人的愛是什麼樣的。我像是被遺棄的小貓，連一根火柴的光都貪戀。就像我一直憧憬父親想起他的大女兒，想起他忘記了愛我。

還記得魯青雲表白那天，我正在幫他整理文件櫃，他說：「琪琪，你能做我的女朋友嗎？」我被嚇住了，呆呆地站著，不曉得是立刻走開，還是說句什麼。（八）