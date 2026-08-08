在公園池塘邊，我再次見到白千敘，希望他把支票收回去。

他盯著我看，用一種諷刺的口氣說：看來你很篤定，我是不可能再拍婚紗照的。

我不知該回答什麼好，想了想才說：我完全不是那個意思，可沒拍婚紗照卻收錢，這也的確違背商業原則。讓我有點鴨子不下蛋，直接生出小鴨子的感覺。

可你要真是鴨子，肯定更願意下蛋。他大笑著說，比生小鴨子容易得多。

一群鴨子叫了一陣，彷彿同意他的說法，也是在譏諷我的蹩腳比喻。

別管鴨子下不下蛋，我都不會收回支票。他說，當然我也不能讓你違背自己的原則，我還要請你拍婚紗照。

池塘邊落下了幾隻沙鷗，在那裡尋找食物。

上次拍婚紗照的計畫可算是徹底失敗，他說，我一直都在後悔。

雖說做為攝影師，我希望人人都來拍照。我說，婚姻到頭來，還是跟拍不拍婚紗照無關，我自己就是。結婚時拍了很多照片，製成精緻的鏡框，結果還是一樣。

他停頓下來，等沙鷗離開才接著說：那天，在你的工作室裡，我剛跟她說要拍婚紗照。她的表情，我馬上明白，一切都結束了。其實，就算沒有這些，她還是一樣會離開的。回去後，她什麼也沒說，收拾行李，帶著我們的兒子離開。坐了十五、六個小時的飛機，回到她的父母家。

下午的風吹著池塘邊的一片蘆葦，時不時發出沙沙聲。湖上來了一群鴨子，看似笨拙地在水面上起飛，弄得水花四濺。我不知該怎麼安慰畫家，這些水聲填充了我言語上的空白，我對那些鴨子也心存感激。

過了一陣，他又接著說：理解別人難，了解自己更難。（四）