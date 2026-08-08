無名之夢（四）
在公園池塘邊，我再次見到白千敘，希望他把支票收回去。
他盯著我看，用一種諷刺的口氣說：看來你很篤定，我是不可能再拍婚紗照的。
我不知該回答什麼好，想了想才說：我完全不是那個意思，可沒拍婚紗照卻收錢，這也的確違背商業原則。讓我有點鴨子不下蛋，直接生出小鴨子的感覺。
可你要真是鴨子，肯定更願意下蛋。他大笑著說，比生小鴨子容易得多。
一群鴨子叫了一陣，彷彿同意他的說法，也是在譏諷我的蹩腳比喻。
別管鴨子下不下蛋，我都不會收回支票。他說，當然我也不能讓你違背自己的原則，我還要請你拍婚紗照。
池塘邊落下了幾隻沙鷗，在那裡尋找食物。
上次拍婚紗照的計畫可算是徹底失敗，他說，我一直都在後悔。
雖說做為攝影師，我希望人人都來拍照。我說，婚姻到頭來，還是跟拍不拍婚紗照無關，我自己就是。結婚時拍了很多照片，製成精緻的鏡框，結果還是一樣。
他停頓下來，等沙鷗離開才接著說：那天，在你的工作室裡，我剛跟她說要拍婚紗照。她的表情，我馬上明白，一切都結束了。其實，就算沒有這些，她還是一樣會離開的。回去後，她什麼也沒說，收拾行李，帶著我們的兒子離開。坐了十五、六個小時的飛機，回到她的父母家。
下午的風吹著池塘邊的一片蘆葦，時不時發出沙沙聲。湖上來了一群鴨子，看似笨拙地在水面上起飛，弄得水花四濺。我不知該怎麼安慰畫家，這些水聲填充了我言語上的空白，我對那些鴨子也心存感激。
過了一陣，他又接著說：理解別人難，了解自己更難。（四）
他認為不能讓對方違背自己的商業原則，因此堅持不收回支票，還希望對方繼續替他拍婚紗照，彷彿這次仍有機會彌補先前的遺憾。 因為他在工作室剛提出要拍婚紗照時，妻子的表情讓他立刻明白婚姻已經結束；回家後妻子隨即收拾行李，帶著兒子飛回父母家。 文章透過鴨子、沙鷗與池塘景象襯托人物心境，最後以白千敘的話點出主題：理解別人不容易，而真正了解自己其實更困難。
精華 FAQ
他認為不能讓對方違背自己的商業原則，因此堅持不收回支票，還希望對方繼續替他拍婚紗照，彷彿這次仍有機會彌補先前的遺憾。
因為他在工作室剛提出要拍婚紗照時，妻子的表情讓他立刻明白婚姻已經結束；回家後妻子隨即收拾行李，帶著兒子飛回父母家。
文章透過鴨子、沙鷗與池塘景象襯托人物心境，最後以白千敘的話點出主題：理解別人不容易，而真正了解自己其實更困難。
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