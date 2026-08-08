「我沒想燒掉劇院。」他低聲說，「我只是想完成曲子。」

「五十年，」他看著那本厚厚的樂譜，輕聲笑了，「我用了五十年，還是寫不出最後一步。」

第一次，依蕾娜從他眼裡看見絕望。有些東西不是技巧、不是天分，甚至不是時間，就能完成的。

卡洛斯緩緩走向鋼琴，停在米格爾面前。

「現在你明白了嗎？」他問。

米格爾看著那張從未老去的臉。許久之後，慢慢點頭，「明白了。」

就在這時，地下深處忽然傳來一聲轟隆巨響。

整座劇院開始震動。灰塵從天花板墜落，牆壁出現裂痕。

卡洛斯的神情瞬間改變。「不。」他低聲說。

依蕾娜第一次在他眼中看見恐懼。

「時間到了。」

11 時間到了

整座地下排練廳開始震動，灰塵如雨般落下。牆壁深處傳來低沉的崩裂聲，彷彿某種維持了半個世紀的平衡，終於走到盡頭。

阿方索抓住桌角，「地震 ？」

卡洛斯搖頭，臉色前所未有地凝重，「不是。」

又是一聲巨響。

遠處天花板塌陷，碎石砸落地面，整個空間劇烈搖晃。

就在此刻，依蕾娜忽然發現，卡洛斯的身影開始變得透明，非常細微，像霧氣正在消散。

紅裙女子也看見了，她的臉瞬間失去血色，「怎麼回事？」

卡洛斯沒有立刻回答，只是望向四周，像終於確認了某件事。

「這裡撐不住了。」他輕聲說。

米格爾猛然站起來。

「什麼意思？」

卡洛斯看向那本厚重的樂譜。

〈最後的探戈〉，米格爾用五十年改寫的版本。

「你一直以為，是我留在這裡，其實不是。」

排練廳忽然安靜了一瞬，連震動似乎都停了。

卡洛斯的聲音變得很低，「留下來的，是那個夜晚。」（一六）