最後的探戈（一六）
「我沒想燒掉劇院。」他低聲說，「我只是想完成曲子。」
「五十年，」他看著那本厚厚的樂譜，輕聲笑了，「我用了五十年，還是寫不出最後一步。」
第一次，依蕾娜從他眼裡看見絕望。有些東西不是技巧、不是天分，甚至不是時間，就能完成的。
卡洛斯緩緩走向鋼琴，停在米格爾面前。
「現在你明白了嗎？」他問。
米格爾看著那張從未老去的臉。許久之後，慢慢點頭，「明白了。」
就在這時，地下深處忽然傳來一聲轟隆巨響。
整座劇院開始震動。灰塵從天花板墜落，牆壁出現裂痕。
卡洛斯的神情瞬間改變。「不。」他低聲說。
依蕾娜第一次在他眼中看見恐懼。
「時間到了。」
11 時間到了
整座地下排練廳開始震動，灰塵如雨般落下。牆壁深處傳來低沉的崩裂聲，彷彿某種維持了半個世紀的平衡，終於走到盡頭。
阿方索抓住桌角，「地震？」
卡洛斯搖頭，臉色前所未有地凝重，「不是。」
又是一聲巨響。
遠處天花板塌陷，碎石砸落地面，整個空間劇烈搖晃。
就在此刻，依蕾娜忽然發現，卡洛斯的身影開始變得透明，非常細微，像霧氣正在消散。
紅裙女子也看見了，她的臉瞬間失去血色，「怎麼回事？」
卡洛斯沒有立刻回答，只是望向四周，像終於確認了某件事。
「這裡撐不住了。」他輕聲說。
米格爾猛然站起來。
「什麼意思？」
卡洛斯看向那本厚重的樂譜。
〈最後的探戈〉，米格爾用五十年改寫的版本。
「你一直以為，是我留在這裡，其實不是。」
排練廳忽然安靜了一瞬，連震動似乎都停了。
卡洛斯的聲音變得很低，「留下來的，是那個夜晚。」（一六）
他坦承自己用了 50 年，依然寫不出〈最後的探戈〉的最後一步，顯示這不只是技術問題，而是某種無法靠時間與天分解開的心結。 內文指出這不是地震，而是整個空間撐不住了，彷彿半個世紀以來維持的平衡終於崩解，導致天花板塌陷、牆體裂開，現場陷入危機。 他說留下來的不是他本人，而是那個夜晚；也就是說，真正被困在劇院裡的，是過去的事件與記憶，而非單純的某個人。
精華 FAQ
他坦承自己用了 50 年，依然寫不出〈最後的探戈〉的最後一步，顯示這不只是技術問題，而是某種無法靠時間與天分解開的心結。
內文指出這不是地震，而是整個空間撐不住了，彷彿半個世紀以來維持的平衡終於崩解，導致天花板塌陷、牆體裂開，現場陷入危機。
他說留下來的不是他本人，而是那個夜晚；也就是說，真正被困在劇院裡的，是過去的事件與記憶，而非單純的某個人。
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