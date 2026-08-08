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那些男人教我的事（七）

王婷婷
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我和魯青雲確定關係半年後，陳鵬想方設法託人帶了幾次話，說要當面和我談清楚。我想起和陳鵬每次見面時情緒失控、無果而終的樣子，便覺得這次見面得提前和魯青雲交代清楚。或許，當時我也想藉這個事，逼著魯青雲態度明朗，或者乾脆和他分了。我也就徹底死了心，可以名正言順回去和陳鵬糾纏。

我怎麼都回憶不起來當時的心理了。

電話裡說不明白，我發短信給魯青雲說，我去他公司見面說個事兒，說完就走。

魯青雲看到我很高興，做出刻意讓整個公司都知道我是他女朋友的樣子。他叫人給我拿礦泉水，叫人關上他辦公室的門，笑嘻嘻地問我要說啥事。我結結巴巴地就講了個開頭，他臉色驟然一冷，低頭看起文件來。

空氣像是瞬間被抽乾，我坐立不安，小聲說：「那我先走了……」

他猛地抬頭，盯著我，像在打量一個陌生人。他的眼神和臉色，像冷凍室裡封了一個月的面具。他粗暴地打斷了我不成句子的告別：「坐那兒，別動。等我忙完再說。」

我想反抗、想摔門離開，可還是怯了。低著頭坐到沙發上，看著他聽電話、指揮下屬、應付客戶，看不出來他是真的很忙，還是在假裝很忙。

有客戶進來，我想趁機走掉，他冷哼一聲：「琪琪，你不能走。」他從辦公桌後繞出來，拉著我給他的朋友介紹：「我女朋友，張琪，正好過來說點事。路總，這邊請。」

路總湊趣，看他都這樣明顯秀恩愛了，這才「看見」我似的，哈哈一笑：「魯總眼光好，會選女朋友。」

魯青雲輕笑一下，「她師大還沒畢業，還小。」

我不喜歡男人們談論一個活生生的人，像在聊一個不能自主發聲的女奴。（七）

精華 FAQ

  • 她擔心自己和陳鵬見面時再度失控，也想趁這件事逼魯青雲把態度說清楚，甚至藉機判斷兩人是否該分開，讓自己能徹底死心。

  • 他原本刻意表現親密，得知內容後臉色立刻冷下來，還粗暴要求她坐著別動，之後又在客戶面前拉她介紹，顯得控制欲很強。

  • 因為她發現男人們在談論她時，像是在談一個不能發聲的人，既不尊重她的自主意志，也把她當成被展示的對象，而不是獨立個體。

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