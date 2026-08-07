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川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

漸行漸遠（全文完）

李東文
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秀明扯了條床單裹住自己，小聲說：我們分手吧。

分吧，俊榮說，我出去喝酒了。

俊榮喝酒回來後，秀明已經帶著她所有的東西離開了。

俊榮砸了幾個啤酒瓶，蹲在地上號啕大哭。

俊榮失去秀明不久，孫周辭職了。

孫周瞞著幸福汽車修配廠所有的同事，包括俊榮在內，在外面開了間叫做「豬寶寶」的小餐廳，自任老闆娘。是豬食品專門店，所有的食物都與豬有關。

孫周大手筆的舉動，令俊榮及別的同事大為驚詫。俊榮有種被孫周欺騙的感覺。

現在，俊榮終於想明白了，這些年來，孫周一邊在幸福廠裡做倉庫管理員、一邊出賣肉體，原來是為了積累原始資本。孫周並沒有做她一直想做的女屠夫，但做了專門賣豬食品的老闆。

「豬寶寶」開張那天，俊榮送了個大花籃，並且請了假過去幫忙。

俊榮說：你也真是的，幹麼不星期天開張？害得我要請假。

孫周說：這個月只今天是吉日。

俊榮說：看不出你這樣的粗人也講迷信。

孫周說：做為一個老闆，怎麼能不迷信？

「豬寶寶」第一天開張，八折，生意出奇的好，他們一直忙到夜裡十點才打烊。

員工們都走了，只剩下俊榮和孫周。俊榮正在吃孫周給他精心準備的豬腰子。

之後，俊榮把幾張凳子拼在一起，睡下來。俊榮說：反正家裡沒人，現在也沒有公車了，我就在這裡睡吧。

孫周看了俊榮一會，慢慢說：我到閣樓上睡。

半夜裡，俊榮上了小閣樓。

早上七點剛過，俊榮躡手躡腳起來，從廚房的後門出去，回家去了。

孫周站在臨街的窗前，看著俊榮，漸行漸遠。（全文完）

精華 FAQ

  • 內文只寫秀明裹著床單提出分手，俊榮冷淡回應後去喝酒，顯示兩人關係早已破裂，但並未交代更具體的分手原因，留下明顯的情感空白。

  • 孫周瞞著所有同事辭職，在外面開了一間名為「豬寶寶」的小餐廳，專賣各種與豬有關的食物，並以老闆娘身分重新開始自己的生活。

  • 結尾描寫俊榮清晨離開、孫周站在窗前目送，象徵兩人雖曾短暫靠近，卻終究各自走向不同方向，也呼應全文裡感情與人生的疏離感。

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