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最後的探戈（一五）

清禾
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「為什麼不行？」

卡洛斯望向空蕩蕩的舞池，目光遙遠，「因為她還沒來。」

畫面裡，米格爾的表情慢慢僵住。

依蕾娜忽然明白了。他一直都知道，卡洛斯口中的「她」是誰。

紅裙女子站在原地，臉色蒼白，彷彿再次聽見那場爭吵。

「就為了一個女人？」年輕的米格爾怒吼，「你要毀掉所有人的心血？」

卡洛斯平靜回答：「最後一步必須由她完成。」

「荒謬！」米格爾把樂譜摔在地上，「那只是舞蹈！」

畫面裡，卡洛斯沉默很久，然後說出一句話：「不，那是人生。」

地下排練廳瞬間陷入寂靜。

即使是現在，五十多年後，那句話依然有力量。

依蕾娜忽然明白，卡洛斯從來不是在寫一首曲子。〈最後的探戈〉不是作品，而是一個約定，一個只有兩個人能完成的約定。

畫面繼續，爭吵變得激烈，米格爾試圖搶走樂譜，卡洛斯阻止。

兩人推撞，桌上的油燈翻倒，火焰燃起。

依蕾娜猛然睜大眼睛，紅裙女子也同時顫抖起來。因為她們終於看見了那場火災的開始。

不是意外，至少不完全是。油燈摔碎，火焰點燃窗簾、點燃木地板、點燃堆積的樂譜。

短短幾分鐘，整座地下排練廳變成火海。

畫面最後，依蕾娜看見卡洛斯衝向火場另一端。那裡有個孩子，抱著樂譜，驚恐地站著。

米格爾則抱起那本尚未完成的原稿，逃進黑暗中。

幻象消失，地下排練廳重新出現，所有人都沉默了。

阿方索慢慢看向米格爾，「所以火災是你造成的。」

米格爾沒有否認，只是疲憊地閉上眼。（一五）

精華 FAQ

  • 「她」不只是某個女人，而是〈最後的探戈〉最後一步必須完成的關鍵人物，也象徵卡洛斯與對方之間未竟的約定，讓作品成為一段人生經歷。

  • 幻象顯示火災源自卡洛斯與米格爾激烈爭執時，油燈被推倒後引燃窗簾、木地板與樂譜，說明這場火並非完全意外，而是衝突直接導致。

  • 火災發生時，米格爾抱起尚未完成的原稿逃入黑暗，沒有否認責任；這不僅顯示他與事件有關，也讓阿方索得以直指他是火災的始作俑者之一。

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