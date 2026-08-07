那些男人教我的事（六）

和陳鵬再次分手一個多月後，魯青雲問我是否願意做他女朋友，我猶豫了十幾秒就點頭了。我以為找了魯青雲之後，我就安全了，再也不會有飄泊感了。我想把自己的一生交給魯青雲安排，受他指導，我不想獨自徬徨，也不想再做任何決定了。

答應做魯青雲女朋友後，我停用了陳鵬給我買的傳呼機，他沒有任何通訊方式找到我了。那時，我在外做的幾份家教結束後，常錯過宿舍樓的關門時間。小時候的鄰居姊姊在城中村租了一間小房，男朋友的房子成了她的新家，那屋子只做退路。

我和她商量出一半房租，搬進了她的出租屋，漸漸以那裡為家。陳鵬不知道這個地方。我去學校上完課，也不回宿舍住，留下的被褥只是一個備選方案，常用的東西早就搬了過去。

和魯青雲確定關係後，我就不去他的公司兼職了。他先說的，我點了點頭。我也不想去，過去的同事們看到我尷尬，我看到他們更尷尬。

成為魯青雲的女朋友後，我們很難見面。他總是很忙，從不問我在幹麼，我也沒機會講。他有事業、有成就，我一開始是仰視他的，在他強大的氣場壓迫下，我變成了他喜歡的聽話小女孩。

他比我大十歲，我不知道怎麼和一個六○後談戀愛，更猜不透他心裡怎麼想的。確定關係之後的三個月裡，我們只見過三次。每次都是吃飯，飯後他說要去公司或見客戶，「你自己回去吧，有啥事了再說。」

他不主動聯繫我，我也只能賭氣，看誰耗得過誰。既然你喜歡這樣，那我就比你還要疏離。我一直是這樣愚蠢而自負的性格，大概永遠都改不了了。（六）