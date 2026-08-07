圖／123RF

其實我知道你是個攝影師，才邀請你的，他盯著我說，我可不是為了向你炫耀自己的畫。

你本來就是一流的藝術家，我說。

那並不重要。他擺擺手說，我邀你來，是想請你拍一套婚紗照。

他說得很慢，像是個難下的決定，又好像要突破重重阻攔，才能把它說出來。婚紗照雖然不是我的日常業務，我對它並不陌生，也不當成一個難題。可無論他的身分還是神情，都讓我不敢立即答應。

對於我的猶豫，他沒有失望也未生氣，向我更加靠近。

我正在尋找曾經擁有卻丟失了的一種精神，他用憂傷的口氣說，我的畫已經不能讓我找到它，但我希望婚紗照能。你會同意拍攝嗎？

我應該是被他這句話打動，就點頭同意，又說：恭喜你。

他重複了一遍「希望婚紗照能」的話。坦白講，這讓我心生幾絲疑慮。他可能不太放心，又盯著我問，是否真的同意這次拍攝。

我肯定地告訴他，這是我的榮幸，他才開心笑起來。

畫展後的兩周，他打來電話，我們把拍攝日期定了下來。當時出乎我意料的是，在我對照片的設想以及他是否有特別要求而詢問時，他只是淡淡地說，越真實越好，簡單樸素就行了。他對我提出租賃更多件不同式樣婚紗和禮服的建議，想都沒想便拒絕了。

拍攝那天，跟在他身後走進我攝影工作室的是喬雨，她還帶來那個小男孩。在電話中，白千敘從未提到她，我也不便詢問。到此刻才明白，她是和他拍婚紗照的人。

感謝你為我們拍全家福，喬雨對我說。

這個拍攝「全家福」的變故確實使我驚訝，白千敘的鎮定讓我以為，這又是一個因為我不詢問帶來的後果。我本以為做好了充足的準備，攝影這行像是過冬的松鼠，準備多少食物都不會嫌多。

好在攝影師都有隨機應變的能力。我選擇了黑色背景，並將一支影室閃光燈裝上最大的八角柔光箱，懸掛在他們頭頂左前方，同時在他們所坐兩側，豎立了一人來高的黑色泡沫擋光板。

一家人表情嚴肅地坐著，如同被關在了一個狹小的房間中，又好像那裡是個夾縫。他們在我的指揮下，生硬地調整著姿態和表情，關係也顯現出微妙的變化。

在這十幾分鐘裡，我已經試拍了四、五張。這些過程，往往像電影的開頭，可能不被人記得，缺少了絕對不行。但是要進入一種攝影追求的「無我」狀態，還必須等上一段時間。打破人的心理防禦機制和自我意識是相當困難的，這也是我自己從來都不願意被拍的緣故。

我當時不曾想到，其中一張試拍照片被放在他的攝影集最後一頁。雖然從商業攝影角度看，照片還有不少缺點，可在《無名之夢》的集子裡，它顯得平實而厚重，似乎暗示我所追求的那些「無我」的美麗人像，都只是永恆的假象，因為它們掩蓋了人最為真實的一面。

他們靠得更近，白千敘摟住了喬雨的腰。我正準備告訴他，將手藏在後面，腰間突現的一隻手，在照片上很難處理。他就在那時，湊在喬雨耳邊說了幾句話。喬雨轉頭看著他，愣了幾秒鐘，突然變成憤怒的表情，站起身拉著孩子的手，衝出工作室，他也緊追出去。

過了三天，我才接到他的電話。他的情緒聽上去極其低落，反覆為那天的事道歉，卻並未說明個中原委，也沒告訴我是否有重拍婚紗照的打算，只說會再與我聯繫。然而白千敘並未再度來電，我在幾天後收到了他寄來的支票，金額足夠支付整個婚紗照的費用還多。

我當然不能不明不白地接受他的付款。按照手機上的號碼，我打回去。也不知是何人接的電話，支支吾吾，說那邊是畫室，卻始終說不清畫家在哪裡。我說那找喬雨吧，那人更加不知道，很快掛斷了電話。

第二天中午，我去他的畫室，發現門鎖著，問他的鄰居們，誰也說不出個所以然，只是一通瞎猜。當時陽光很好，空氣透徹，人的視力也能通神，他們就說畫家一定是去外地搞創作了，也許是附近的傑克遜，也可能去了遠些的聖達菲甚至西礁島。他們提了不下十個地名，又說無論是哪裡，對於藝術家白千敘，絕對都合情合理。那時我能想到的只有開畫展的大宅子，開車前往。院門緊閉著，沒法進去。

我回家之後，將那些人提到的地名，一一在地圖上找到。當我把它們用線連在一起時，依稀能看到一個彷彿是大樹，又彷彿是骷髏的圖案。

一個多月之後，又有人說白千敘已經搬離鎮子，不會再回來。在我看來，他這是屬於下落不明，只能將支票保管起來。

我也慢慢不再想起此事。說實話，他去向的不確定性，也許是地圖上的那個圖案，使得我有了一種安然的態度。如果說在那時我就堅信，他會再次回到小鎮，這必定是一種「事後孔明」。不過我的確記得自己並未對此擔憂，甚至於疑惑都不曾有過。

我收到了他的電話留言，是在拍婚紗照的一年之後。當時我正在為一位年輕姑娘，在河邊拍人像，手機是靜音狀態。她看到了我工作室牆上的一張放大照片，要求我同樣拍攝。

照片上的人是我的前妻，背對大海，沙灘、海水和天空都比眼睛看到黑暗得多，而臉卻是明亮動人。她的表情是那麼自然，儘管閃光燈在短距離內壓制住了陽光，可她還是同周圍的一切天然景象融為一體。在按下快門時，我們還未曾把愛情一刀兩斷。（三）